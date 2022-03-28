https://sputnik-georgia.ru/20220328/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-229-265541842.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 229

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 229

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 638 инфицированных 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T10:56+0400

2022-03-28T10:56+0400

2022-03-28T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 229, скончались 12 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 646 545 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 2 993 человека, а с начала пандемии – 1 621 396. Скончались 16 720.За сутки сделано 5 460 тестов на коронавирус, в том числе 3 749 на антиген и 1 711 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,19%, за последние 14 дней – 4,39%, за последние семь дней – 3,43%.К этому времени сделано 2 853 264 прививки, в том числе за последние сутки – 201.Кто в Грузии получит лекарство от коронавируса?Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 638 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19