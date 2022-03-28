https://sputnik-georgia.ru/20220328/glava-minfina-v-gruzii-dostatochno-pshenitsy-265562746.html

Глава Минфина: в Грузии достаточно запасов пшеницы

Глава Минфина: в Грузии достаточно запасов пшеницы

Ситуация на международных рынках относительно цен на муку и пшеницу очень динамичная, заявил министр 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T18:48+0400

2022-03-28T18:48+0400

2022-03-28T19:25+0400

грузия

экономика

новости

хлеб

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/06/250811055_0:512:2048:1664_1920x0_80_0_0_ce8f4959c51103a58713ee8ae0425395.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Власти Грузии примут решение импортировать пшеницу в больших объемах, если такая необходимость возникнет, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили.Вопрос возможного дефицита пшеницы и муки, а также роста цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.По словам главы Минфина, сегодня в Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает."В стране пшеницы больше, чем на месяц, это более-менее установленный стандарт. Если возникнет вопрос, что продовольственная безопасность может быть в какой-то степени поставлена ​​под угрозу, то, естественно, такие меры будут применены", - сказал Хуцишвили.Министр сообщил, что ситуация на международных рынках относительно цен на муку и пшеницу очень динамичная. Изменения происходят очень быстро как в убывающую, так и в возрастающую сторону.Хлеб в Грузии не подорожает еще несколько месяцев - эксперт назвал причины >>В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, хлеб, зерно