https://sputnik-georgia.ru/20220328/kobakhidze-nazval-prichiny-ne-prisoedineniya-gruzii-k-sanktsiyam-protiv-rossii-265568676.html

Кобахидзе назвал причины неприсоединения Грузии к санкциям против России

Кобахидзе назвал причины неприсоединения Грузии к санкциям против России

Присоединение к любым антироссийским санкциям затронет не менее 100 тысяч граждан Грузии, заявил лидер правящей партии 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T22:26+0400

2022-03-28T22:26+0400

2022-03-28T23:52+0400

грузия

политика

новости

россия

антироссийские санкции

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625575_0:192:2400:1542_1920x0_80_0_0_a1ae7acc93168cd23e893baa2fe64fc8.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузия не присоединится к санкциям против России по двум основным причинам, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе партии.Премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы граждан, не планирует вслед за западными странами вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине.По словам председателя правящей партии, у Грузии сейчас нет ресурсов думать о таких вещах."Еще раз повторю, санкции ничего не сделают России, но создадут очень серьезные социально-экономические проблемы для граждан (Грузии - ред.)", - сказал Кобахидзе.Он отметил, что присоединение к любым санкциям отразится на сотнях тысяч граждан Грузии.Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем>>При этом власти Грузии оказывают Украине политическую и гуманитарную помощь.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, россия, антироссийские санкции, ираклий кобахидзе