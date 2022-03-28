https://sputnik-georgia.ru/20220328/natsbank-gruzii-prognoziruet-snizhenie-urovnya-inflyatsii-265569865.html

Нацбанк Грузии прогнозирует снижение уровня инфляции

Нацбанк Грузии прогнозирует снижение уровня инфляции

Несмотря на поэтапное снижение, уровень инфляции останется высоким в течение всего года, заявил вице-президент Нацбанка 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T23:58+0400

2022-03-28T23:58+0400

2022-03-28T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Инфляция в Грузии начнет снижаться и достигнет однозначной цифры к концу 2022 года, заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава.В Грузии годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.Лежава отметил, что, несмотря на поэтапное снижение, уровень инфляции останется высоким в течение всего года. По его словам, геополитические события в регионе, естественно, влияют и на Грузию, экономику и банковский сектор страны."Кроме того, наша экономика и банковский сектор лишь недавно вышли из коронавирусного кризиса, который сильно ударил по экономике в целом. Не буду вдаваться в конкретные подробности, хотя это геополитическое влияние на финансовую и экономическую сферы будет меньшим, чем во время пандемии", - отметил он.Глава Нацбанка Грузии: инфляция в стране останется высокой >>Как заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, у ведомства вместе с Нацбанком страны были прогнозы насчет приближения инфляции к целевому показателю в 3%, однако после начала событий на Украине эти прогнозы были скорректированы.Следовательно, на ряд товаров начали расти цены на международных рынках. А именно с 70-75 долларов до 120 долларов выросла цена на нефть за баррель, что является существенным ростом."Естественно, все эти факторы отражаются на уровне инфляции в Грузии, хотя мы знаем, что в прошлом году уровень инфляции в стране был довольно высоким. Следовательно, база высокая", - сказал он.По словам главы Минфина, инфляция действительно начнет снижаться уже в марте-апреле, но она еще не будет близка к целевому показателю.

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грузия, новости, экономика, инфляция, национальный банк грузии