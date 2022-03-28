https://sputnik-georgia.ru/20220328/ne-poddavaytes-na-provokatsii---premer-gruzii-obratilsya-k-naseleniyu-265549892.html

"Не поддавайтесь на провокации" – премьер Грузии обратился к населению

"Не поддавайтесь на провокации" – премьер Грузии обратился к населению

По словам главы грузинского правительства, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T13:17+0400

2022-03-28T13:17+0400

2022-03-28T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В стране должен быть порядок, все должны соблюдать закон и не поддаваться провокациям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Заявление об этом премьер сделал в связи с акциями протеста, которые прошли в разных городах Грузии из-за роста цен на топливо. В воскресенье протестующие перекрыли эстакаду на площади Героев, из-за чего автомобильное движение в центре Тбилиси было парализовано. В результате за мелкое хулиганство и неподчинение полиции были задержаны 20 активистов.По словам премьера, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Гарибашвили обратился к жителям страны с просьбой не поддаваться на провокации.В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео>>"Еще раз хочу призвать граждан к спокойствию. На фоне вызовов страна сохраняет мир, стабильность. Мы не должны подаваться эмоциям, провокациям, и так мирно и твердо продолжить развитие страны", – отметил премьер.При этом Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии заинтересовано в том, чтобы максимально сдержать рост цен.

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