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"Не поддавайтесь на провокации" – премьер Грузии обратился к населению
"Не поддавайтесь на провокации" – премьер Грузии обратился к населению
По словам главы грузинского правительства, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T13:17+0400
2022-03-28T13:17+0400
2022-03-28T13:33+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В стране должен быть порядок, все должны соблюдать закон и не поддаваться провокациям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Заявление об этом премьер сделал в связи с акциями протеста, которые прошли в разных городах Грузии из-за роста цен на топливо. В воскресенье протестующие перекрыли эстакаду на площади Героев, из-за чего автомобильное движение в центре Тбилиси было парализовано. В результате за мелкое хулиганство и неподчинение полиции были задержаны 20 активистов.По словам премьера, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Гарибашвили обратился к жителям страны с просьбой не поддаваться на провокации.В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео>>"Еще раз хочу призвать граждан к спокойствию. На фоне вызовов страна сохраняет мир, стабильность. Мы не должны подаваться эмоциям, провокациям, и так мирно и твердо продолжить развитие страны", – отметил премьер.При этом Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии заинтересовано в том, чтобы максимально сдержать рост цен.
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
"Не поддавайтесь на провокации" – премьер Грузии обратился к населению
13:17 28.03.2022 (обновлено: 13:33 28.03.2022) Подписаться на
По словам главы грузинского правительства, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В стране должен быть порядок, все должны соблюдать закон и не поддаваться провокациям, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Заявление об этом премьер сделал в связи с акциями протеста, которые прошли в разных городах Грузии из-за роста цен на топливо. В воскресенье протестующие перекрыли эстакаду на площади Героев, из-за чего автомобильное движение в центре Тбилиси было парализовано. В результате за мелкое хулиганство и неподчинение полиции были задержаны 20 активистов.
"Вчера полиции пришлось реагировать. Безусловно, это было очень правильно, так как нельзя, чтобы люди вели себя так провокационно и перекрывали улицы своими автомобилями. Это неприемлемо. В стране должен быть порядок, и все граждане должны соблюдать закон и правила", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, за акциями протеста стоит самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Гарибашвили обратился к жителям страны с просьбой не поддаваться на провокации.
"Еще раз хочу призвать граждан к спокойствию. На фоне вызовов страна сохраняет мир, стабильность. Мы не должны подаваться эмоциям, провокациям, и так мирно и твердо продолжить развитие страны", – отметил премьер.
При этом Гарибашвили подчеркнул, что правительство Грузии заинтересовано в том, чтобы максимально сдержать рост цен.