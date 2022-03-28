https://sputnik-georgia.ru/20220328/nepravitelstvennaya-organizatsiya-poprosila-vlasti-ne-podavat-v-sud-na-tv-265569630.html
Неправительственная организация попросила власти не подавать в суд на ТВ
Неправительственная организация попросила власти не подавать в суд на ТВ
В отношении трех оппозиционных каналов за последние три месяца поступило в суд 28 исков 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T23:41+0400
2022-03-28T23:41+0400
2022-03-28T23:41+0400
грузия
новости
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мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В "Грузинскую мечту" поступило письмо от некой НПО с призывом не направлять в суд иски в связи с распространением ложных обвинений в адрес правящей партии, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге.Мдинарадзе не сказал, о какой НПО идет речь, но назвал этот случай беспрецедентным, а также связал письмо с поддержкой НПО оппозиционной партии "Единое национальное движение".По его словам, правящей партии некогда отвечать на все ложные обвинения, но количество исков будет расти в ответ на каждую ложь."Пусть ни у кого не будет иллюзии , что вся их ложь так легко сойдет с рук", - сказал Мдинарадзе.Заявлением Саакашвили займутся следственные органы Грузии – заявление прокурора >>В понедельник в эфире телеканала "Мтавари" прошел сюжет, согласно которому в отношении трех оппозиционных каналов - "Мтавари", "Формула", "Пирвели", за три месяца поступило в суд 28 исков. В НПО "Международная прозрачность - Грузия" такую активность членов правительства и правящей партии связали с желанием усилить в стране цензуру.
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе
Неправительственная организация попросила власти не подавать в суд на ТВ
В отношении трех оппозиционных каналов за последние три месяца поступило в суд 28 исков
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В "Грузинскую мечту" поступило письмо от некой НПО с призывом не направлять в суд иски в связи с распространением ложных обвинений в адрес правящей партии, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Мдинарадзе не сказал, о какой НПО идет речь, но назвал этот случай беспрецедентным, а также связал письмо с поддержкой НПО оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Я обещаю представителям любой неправительственной организации, которая решит таким образом поддержать "Национальное движение", наши действия будут еще более координированными", - сказал Мдинарадзе.
По его словам, правящей партии некогда отвечать на все ложные обвинения, но количество исков будет расти в ответ на каждую ложь.
"Пусть ни у кого не будет иллюзии , что вся их ложь так легко сойдет с рук", - сказал Мдинарадзе.
В понедельник в эфире телеканала "Мтавари" прошел сюжет, согласно которому в отношении трех оппозиционных каналов - "Мтавари", "Формула", "Пирвели", за три месяца поступило в суд 28 исков. В НПО "Международная прозрачность - Грузия" такую активность членов правительства и правящей партии связали с желанием усилить в стране цензуру.