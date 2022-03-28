https://sputnik-georgia.ru/20220328/zayavleniem-saakashvili-zaymutsya-sledstvennye-organy-gruzii--zayavlenie-prokurora-265565674.html

Заявлением Саакашвили займутся следственные органы Грузии – заявление прокурора

Заявлением Саакашвили займутся следственные органы Грузии – заявление прокурора

Подсудимый Михаил Саакашвили вновь выступил на суде с политическими заявлениями 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T20:39+0400

2022-03-28T20:39+0400

2022-03-28T21:34+0400

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правоохранительные органы изучат заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о массовых акциях и избавлении от нынешней власти, заявил прокурор Джарджи Циклаури.В понедельник состоялось очередное заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, обвиняемым по которому проходит Саакашвили. Когда Саакашвили предоставили слово, он призывал население к массовым акциям протеста и избавлению от нынешней власти.По его словам, заявления Саакашвили только подкрепляют позицию обвинения."Сторона обвинения обвиняет его в организации насилия, в том числе в отношении митингующих 7 ноября, против телевидения. Адвокаты заявляют, что он невиновен на том фоне, когда он и сегодня делает подобные призывы к насилию", - отметил Циклаури.Прокурор подчеркнул, что Саакашвили, вместо того, чтобы выслушать свидетелей, ограничился лишь политическими заявлениями и покинул зал."Сторона обвинения продолжить представлять в суде доказательства, и мы сделаем все, чтобы доказать вину Саакашвили и других обвиняемых", - заявил Циклаури.На сегодняшнем заседании были допрошены три свидетеля стороны обвинения - все они бывшие представители силовых ведомств. Свидетели подтвердили, что за выполненное 7 ноября задание они получили премии.Суд над Саакашвили: экс-президенту Грузии показали "желтую карточку" >>Очередной процесс по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили состоится 2 мая.Седьмого ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста.А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", принадлежавшую бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковавшую деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили