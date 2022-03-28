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Премьер Грузии назвал причины роста цен в Грузии

Премьер Грузии назвал причины роста цен в Грузии

По словам премьера, показатели инфляции во многих странах не только превысили прогнозы, но и достигли рекорда 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T12:32+0400

2022-03-28T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. События, происходящие в мире, отражаются на Грузии, как стране с маленькой экономикой и привязанной к мировому рынку, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Накануне в нескольких городах Грузии прошли акции против повышения цен на автомобильное топливо. По словам премьера, за этими акциями стоит крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".По его словам, то, что происходит в США и Европе, отражается на Грузии. Причиной происходящего премьер назвал пандемию коронавируса, которая "перевернула весь мир с ног на голову", а теперь события вокруг Украины."Это, мои дорогие, отразится на всем и всех – на ценах, на экономике, на инфляции", – пояснил Гарибашвили.Жители крупных городов Грузии выступили против цен на топливо>>По его словам, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, показатели инфляции во многих странах не только превысили прогнозы, но и достигли рекорда за последние годы, и в большинстве случаев за десятилетия."Например, в США был зафиксирован рекордный максимум за последние 40 лет. В Германии инфляция на максимуме за последние 29 лет. В Турции также инфляция самая высокая за 19 лет", – сказал Гарибашвили.В Грузии годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.Чтобы облегчить жизнь населению правительство субсидирует коммунальные платежи неимущим, открыло фармацевтический рынок Грузии для турецких медикаментов, благодаря чему многие лекарства подешевели на 60-80%.Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой>>При этом премьер подчеркнул, на фоне кризиса правительство пытается сделать все возможное для дальнейшего роста экономики Грузии.

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