https://sputnik-georgia.ru/20220328/premer-gruzii-nazval-prichiny-rosta-tsen-v-gruzii-265548887.html
Премьер Грузии назвал причины роста цен в Грузии
Премьер Грузии назвал причины роста цен в Грузии
По словам премьера, показатели инфляции во многих странах не только превысили прогнозы, но и достигли рекорда 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T12:32+0400
2022-03-28T12:32+0400
2022-03-28T12:40+0400
грузия
новости
экономика
европа
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_0:115:1280:836_1920x0_80_0_0_bcafd8e630dabff71d26848a17072dc1.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. События, происходящие в мире, отражаются на Грузии, как стране с маленькой экономикой и привязанной к мировому рынку, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Накануне в нескольких городах Грузии прошли акции против повышения цен на автомобильное топливо. По словам премьера, за этими акциями стоит крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".По его словам, то, что происходит в США и Европе, отражается на Грузии. Причиной происходящего премьер назвал пандемию коронавируса, которая "перевернула весь мир с ног на голову", а теперь события вокруг Украины."Это, мои дорогие, отразится на всем и всех – на ценах, на экономике, на инфляции", – пояснил Гарибашвили.Жители крупных городов Грузии выступили против цен на топливо>>По его словам, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, показатели инфляции во многих странах не только превысили прогнозы, но и достигли рекорда за последние годы, и в большинстве случаев за десятилетия."Например, в США был зафиксирован рекордный максимум за последние 40 лет. В Германии инфляция на максимуме за последние 29 лет. В Турции также инфляция самая высокая за 19 лет", – сказал Гарибашвили.В Грузии годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.Чтобы облегчить жизнь населению правительство субсидирует коммунальные платежи неимущим, открыло фармацевтический рынок Грузии для турецких медикаментов, благодаря чему многие лекарства подешевели на 60-80%.Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой>>При этом премьер подчеркнул, на фоне кризиса правительство пытается сделать все возможное для дальнейшего роста экономики Грузии.
европа
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_150:108:1143:853_1920x0_80_0_0_523a28f93d10aff5810962d4938cc60d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, европа, украина, сша
Премьер Грузии назвал причины роста цен в Грузии
12:32 28.03.2022 (обновлено: 12:40 28.03.2022) Подписаться на
По словам премьера, показатели инфляции во многих странах не только превысили прогнозы, но и достигли рекорда
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. События, происходящие в мире, отражаются на Грузии, как стране с маленькой экономикой и привязанной к мировому рынку, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Накануне в нескольких городах Грузии прошли акции против повышения цен на автомобильное топливо. По словам премьера, за этими акциями стоит крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".
"Инфляция и рост цен – разумеется, вызов для нашей страны, как и везде во всем мире. И Грузия, естественно, не может быть исключением, потому что мы маленькая страна с маленькой экономикой, и мы привязаны к мировому рынку", – заявил Гарибашвили.
По его словам, то, что происходит в США и Европе, отражается на Грузии. Причиной происходящего премьер назвал пандемию коронавируса, которая "перевернула весь мир с ног на голову", а теперь события вокруг Украины.
"Это, мои дорогие, отразится на всем и всех – на ценах, на экономике, на инфляции", – пояснил Гарибашвили.
По его словам, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, показатели инфляции во многих странах не только превысили прогнозы, но и достигли рекорда за последние годы, и в большинстве случаев за десятилетия.
"Например, в США был зафиксирован рекордный максимум за последние 40 лет. В Германии инфляция на максимуме за последние 29 лет. В Турции также инфляция самая высокая за 19 лет", – сказал Гарибашвили.
В Грузии годовая инфляция в феврале 2022 года составила 13,7%, при прогнозе 3%.
Чтобы облегчить жизнь населению правительство субсидирует коммунальные платежи неимущим, открыло фармацевтический рынок Грузии для турецких медикаментов, благодаря чему многие лекарства подешевели на 60-80%.
При этом премьер подчеркнул, на фоне кризиса правительство пытается сделать все возможное для дальнейшего роста экономики Грузии.