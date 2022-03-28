https://sputnik-georgia.ru/20220328/sluzhba-gosbezopasnosti-gruzii-zaderzhala-chlena-partii-eks-premera-265554675.html

СГБ Грузии задержала депутата сакребуло от партии экс-премьера

СГБ Грузии задержала депутата сакребуло от партии экс-премьера

В партии Гахария обвинили власти в попытке оказать давление на оппозицию 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T15:12+0400

2022-03-28T15:12+0400

2022-03-28T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала Гелу Абуладзе – депутата сакребуло (совещательный орган) района Цаленджиха от партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", заявил депутат парламента Михаил Даушвили на брифинге.Даушвили утверждает, что его однопартиец был задержан незаконно этим утром. Абуладзе является мажоритарным депутатам сакребуло, одним из основателей партии "Для Грузии", а также был руководителем избирательного штаба района Цаленджиха во время местных выборов 2021 года.По его словам, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не может смириться с потерей власти в сакребуло Цаленджиха и продолжает оказывать давление на оппозицию.В совещательном органе у партии Гахария решающее количество голосов, и возглавляет сакребуло также член партии "Для Грузии".Команда партии "Для Грузии" сделает возможное, чтобы освободить Гелу Абуладзе, подчеркнул Даушвили.В СГБ и правящей партии пока не комментировали ситуацию.Вспомнили о Гахария: как грузинские газеты реагируют на события внутри и вне страны>>Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Голоса депутатов от партии "Для Грузии" в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 – "Единого национального движения", трое – партии "Для Грузии", один – "Лело для Грузии" и один независимый депутат.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, георгий гахария