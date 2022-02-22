https://sputnik-georgia.ru/20220222/vspomnili-o-gakhariya-kak-gruzinskie-gazety-reagiruet-na-sobytiya-vnutri-i-vne-strany-264689289.html

Вспомнили о Гахария: как грузинские газеты реагируют на события внутри и вне страны

Вспомнили о Гахария: как грузинские газеты реагируют на события внутри и вне страны

Минувшая неделя обозначила поворот некоторых изданий в плане оценок внутренних и внешнеполитических вызовов, нависших над страной 22.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

аналитика

колумнисты

георгий гахария

вахтанг маисая

ираклий кобахидзе

обзор сми

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Прежде всего, несколько сместился общеполитический вектор в отношении украинского кризиса. Большинство экспертов, в отличие от радикально настроенных оппозиционных лидеров, позитивно оценивают сбалансированную реакцию правящей партии и парламента.Политике претят поспешные решения – пожалуй, таков в целом лейтмотив большинства публикаций. А в политическом лексиконе, наконец-то, стало фигурировать слово "прагматизм".Необязательно всех бояться, но со всеми надо считатьсяНапряженность вокруг Украины не ослабевает. Российское руководство клянется, что затевать войну не собирается, однако на сей счет существуют различные толкования. Кое-кто торопится провести воображаемую, скажем так, рекогносцировку на местности. Военный эксперт Вахтанг Маисая в роли стратега даже сопоставляет, что рациональней (?!): штурмовать Киев или захватить Днепропетровск и Харьков. Не исключает он и вторжения в Грузию ("Ахали таоба", 17.02).Впрочем, экс-министр Паата Закареишвили уверен: случись такое, будет явно не до Грузии ("Резонанси", 14.03). При этом эксперт Мамука Арешидзе высказывает предположение, что российская экономика и военный потенциал большой войны не выдержат (18.02). Однако многие продолжают активно комментировать тему "блицкрига" и повторения на Украине грузинского сценария 2008 года. "Ищут повод", - не исключает "Резонанси" (18.02).Тут, правда, не до конца ясно – повод, чтобы войти или, напротив, отойти? Каха Гоголашвили признает, что военная машина заведена, однако аналитик не видит мотива, чтобы ей был дан ход ("Квирис палитра", 14-20.02). Есть сведения и том, что отдельные участвовавшие в учениях воинские подразделения стали возвращаться к местам дислокации ("Ахали таоба", 16.02).По мнению ряда экспертов, план быстрой интервенции был сорван и теперь вокруг Украины создается "токсическое кольцо", чтобы постоянно держать ее в напряжении ("Резонани", 17.02). Уже прекращены пассажирские полеты, поскольку одна из крупнейших британских страховых компаний отказалась их страховать (15.02). Многомиллиардный ущерб растет во всех отраслях.Углубление кризиса, а тем более военные действия не могут не отразиться и на Грузии. Украина и Россия – крупные торговые партнеры, а напряженность подрывает как раз сферу торговли. Упадет экспорт, сократятся денежные переводы (17.02). Одна подпись может полностью парализовать, к примеру, сельское хозяйство или энергетику, пишет "Сакартвелос Республика" (17.02), называя идиотами тех, кто выдает сдержанную позицию грузинского правительства за беспомощность.Грузинским дипломатам на Украине советуют вывезти членов семьи из страны >>Не секрет, что крупные игроки часто используют ситуацию, дабы извлечь выгоду и отвести внимание общественности от острых внутренних проблем. "Грузия и мир" (16-22.02) подобрала этому безжалостное определение – "Прибыль на крови". Нельзя не согласиться и с Ираклием Кобахидзе: "Негодяи, в том числе и в Грузии, усматривают свой шанс в этой войне" (15.02).Тем не менее, если прагматизм пока еще и не торжествует, он все больше дает о себе знать."Неклассическая политика"Примечательно, что термин (наряду с прагматизмом) стал фигурировать у разных изданий в связи с партией Георгия Гахария "За Грузию". У Гахария очень прагматичная стратегия, не скрывая симпатии, признает Мамука Гамкрелидзе. Он не классический политик, а деловой человек и знает цену слову ("Ахали таоба", 17.02). Речь, понятно, идет в контексте местной политэлиты.Появление Саакашвили перед местными выборами уничтожило средний сегмент и нанесло ущерб только партии "За Грузию", делится мыслями один из лидеров Каха Кемоклидзе. Но Гахария никуда не делся. К тому же, это не партия одного человека, как другие. Скоро будет рассеян миф о непобедимости "Мечты" и придет конец однопартийным устремлениям "Нацдвижения" (16.02).Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку >>Гахария прагматичный политик, он дожидается своего часа, согласен политолог Игорь Квеселава ("Резонанси", 18.02). Но почему возродился интерес к Гахария? Возможно, общество, особенно в свете неадекватных заявлений арестованного Саакашвили, устало от крайностей. Сегодня Гахария технически нужен оппозиции, признает даже такой приверженец нигилизма, как Мурман Думбадзе ("Ахали таоба", 15.02).В свою очередь, власть в очередной раз поспешила унифицировать экс-премьера с националами. Ираклий Кобахидзе (почти в стиле Саакашвили) обещал представить сенсационные факты о нем ("Резонанси", 18.02). Но правящей команде не получится обвинить его в сговоре с националами, уверен Мамука Гамкрелидзе. А политолог Ника Читая называет сотрудничество Гахария и националов вынужденным шагом. Прагматическим!.. ("Ахали таоба", 15.02)Подход, отличающий, кстати, коалиционное правление, о котором так много говорится в последнее время. Желание грузинского общества смягчить противостояние убедительно выразила на страницах "Ахали таоба" (16.02) актриса и телеведущая Эка Чхеидзе: политика меня не интересует, но почему кто-то считает, что если я не наци – то грум, а если не грум – то наци?!.Отказ "Мечты" сотрудничать с Гахария свидетельствует о стремлении к поляризации. Это уже обернулось ей утратой позиций в четырех сакребуло. А аналогичное и непредусмотрительное аннулирование оппозицией пропорциональных списков вылилось сегодня в потерю 5 депутатских мандатов, которые невозможно заменить в порядке очередности кандидатов (16.02)."Придет время, расскажем все" – Кобахидзе об отставке Гахария >>Кое-кто из оппозиционеров обвиняет большинство в открытом политическом преследовании, однако обосновать это непросто. Четверо из народных избранников сняли с себя депутатские полномочия по собственной воле и настояли на этом. А Бадри Джапаридзе недавно осужден по делу, возбужденному задолго до того, как была основана партия "Лело".Националы решили действовать иным путем и в его пользу отказались от выдвижения своей кандидатуры на промежуточных выборах в Рустави. Хоть это и не назовешь городом "Мечты", поддержка "Нацдвижения" может сослужить плохую службу, признает "Резонанси" (17.02). Тем более, что партия "За Грузию" предполагает выставить на голосование собственного члена.Сдвиги без подвижкиКризис и прагматизм предопределили некоторый поворот, прежде всего во внешнеполитической ориентации ряда изданий. Если "Грузия и мир" не утаивала своей позиции, говоря о важности прямого диалога с Россией, то другие обычно старались эту тему обойти. Почти не освещали даже региональный формат "3+3", в котором задействована российская сторона.И тут "Сакартвелос Республика" (14.02) печатает статью под вызывающим заголовком – "Отважная прорусская политика – единственный путь к спасению Грузии"!.. А в следующем номере утверждает: не будь военная авантюра 2008 года согласована, никто бы не оставил Саакашвили президентом и, тем более, не выделил бы ему дополнительно 4,5 млрд долларов.Правда, политики журналистского пафоса не разделяют. Позиция правительства в данном случае объяснима, но медлительность в других сферах может привести к резкому росту недовольства. Так, премьер с гордостью объявил, что процесс лицензирования на медикаменты из Турции с 40 дней сокращен до 7-ми. Однако после объявления инициативы прошло больше 4-х декад, а реальное снижение цен обещают лишь через несколько недель ("Ахали таоба", 16.02).Есть вопросы и к механизму выплат пособий социально незащищенным гражданам, которых государство обещает трудоустроить. Истоки бедственной безработицы среди части населения не совсем понятны, когда, как признают специалисты, в сельском хозяйстве наблюдается страшный дефицит рабочих рук ("Резонанси", 18.02).Совсем как с коронавирусом: с одной стороны намечено к июню вакцинировать 70% населения, а с другой – отменены "зеленые паспорта". Попутно премьер делает неоднозначные заявления по поводу эффективности вакцин (16.02)…РазноеМинистр культуры Теа Цулукиани рекомендовала почитателям творчества Солико Вирсаладзе посетить Национальную художественную галерею. Там развернута ретроспектива работ выдающегося грузинского художника и сценографа. ("Сакартвелос Республика", 14.02)Фильм "Четвертый Брайтон" Левана Когуашвили в претенденты на "Оскара" не прошел, однако вышел на американские экраны. Картина вызвала большой интерес не только у зрителей, но и у киноведов, журналистов. ("Ахали таоба", 17.02)Влиятельное издание The Guardian назвало лучшим сборник грузинской поэтессы Дианы Анфимиади – "Почему я больше не пишу стихов". На самом деле я их пишу, шутит Диана. И пока это себя оправдывает, скромно добавляет она. ("Ахали таоба", 15.02)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, колумнисты, георгий гахария, вахтанг маисая, ираклий кобахидзе, обзор сми