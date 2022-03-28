https://sputnik-georgia.ru/20220328/sud-nad-saakashvili-eks-prezidentu-gruzii-pokazali-zheltuyu-kartochku-265564655.html

Суд над Саакашвили: экс-президенту Грузии показали "желтую карточку"

Суд над Саакашвили: экс-президенту Грузии показали "желтую карточку"

Судья предупредила обвиняемого, что на следующих заседаниях ему не дадут возможность выступать с заявлениями 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T19:45+0400

2022-03-28T19:45+0400

2022-03-28T20:30+0400

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошел очередной процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, где на скамье подсудимого сидел экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.В начале процесса у Саакашвили была возможность выступить с речью, которая длилась чуть более 15 минут.Традиционно основную часть своего выступления экс-президент посвятил событиям на Украине. Однако, в отличие от предыдущих процессов, на этот раз Саакашвили не выбрал одежду в цвета украинского флага. А предпочел классический пиджак с желтым галстуком в черный горошек."При чем здесь Саакашвили", - заявил он и в ответ обвинил власти в коррупции и безразличии к народу.Речь экс-президента была настолько эмоциональной и громкой, что судье пришлось несколько раз призвать его к спокойствию и порядку.Несмотря на это, Саакашвили вновь озвучил призыв к народу выйти на улицу, призвал к массовым акциям протеста, к свержению власти, к формированию правительства национального согласия и к проведению внеочередных парламентских выборов осенью.В своей речи он оскорблял и нецензурно выражался не только в адрес действующего правительства, но и прокуроров и судей и назвал свое заключение под стражей позором.Трибуна или скамья подсудимых? Судья сделал замечание адвокатам Саакашвили >>Во время пафосного выступления в зале заседаний прозвучали аплодисменты, после чего судья попросить приставов выдворить из зала нескольких сторонников Саакашвили.Вслед за ними экс-президент заявил, что тоже собирается уйти."На этот раз я вас покидаю, так как у меня есть гораздо более серьезные дела", - заявил Саакашвили.Перед тем как он покинул зал, судья Нино Элиешвили предупредила президента."Вы должны знать, что на следующих заседаниях суд не будет выслушать подобные разъяснения. Примите это предупреждение", - заявила судья.В ответ Саакашвили сказал судье: "Вы такой же суд, как я космонавт", - и удалился из зала.На сегодняшнем процессе были допрошены три свидетеля стороны обвинения. Все они бывшие представители силовых ведомств. В зале суда свидетели подтвердили, что за выполненное 7 ноября дело они получили премии.Очередной процесс по делу в Тбилисском городском суде состоится 2 мая.Во время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах.А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили