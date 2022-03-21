https://sputnik-georgia.ru/20220321/tribuna-ili-skamya-podsudimykh-sudya-sdelal-zamechanie-advokatam-saakashvili--265383013.html

Трибуна или скамья подсудимых? Судья сделал замечание адвокатам Саакашвили

Трибуна или скамья подсудимых? Судья сделал замечание адвокатам Саакашвили

После выступления Саакашвили его адвокаты попросили перенести процесс 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T15:16+0400

2022-03-21T15:16+0400

2022-03-21T15:54+0400

грузия

аналитика

политика

гиги угулава

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошел очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды.В зале суда присутствовал сам подсудимый. В начале судебного процесса экс-президенту предоставили слово. Основную часть своего выступления Саакашвили посвятил событиям на Украине, гражданином которой он является на данный момент.Саакашвили пришел в футболке украинского флага от известного грузинского дизайнера Демна Гвасалия и выразил свою поддержку Украине. В своей речи экс-президент также отметил, что максимум через полтора месяца в Грузии сменится правительства, а позже пройдут внеочередные парламентские выборы. Посольство Германии в Грузии опровергло заявление Саакашвили>>После того, как экс-президент завершил свою речь, он покинул зал суда, не сказав ни слова в свою защиту непосредственно по рассматриваемому делу.А адвокаты тем временем и вовсе потребовали отложить процесс. В качестве причины они назвали отсутствие адвоката одного из подсудимого – Теймураза Джанашия, который занимал должность руководителя специальной службы государственной охраны.Позиция стороны защиты вызвала недовольство судьи Бадри Кочламазашвили.Он также напомнил, что во время каждого процесса дает возможность обвиняемому делать заявления и никогда его в этом не ограничивал. Судья призвал адвокатов не отождествлять процесс лишь с заявлением и отметил, что он не будет проводить процесс до тех пор, пока не удостоверится, что сторона защиты изучает доказательства."Это указывает на то, что вы не являетесь стороной, которая заинтересована в рассмотрении дела. Затем звучат вопросы, почему это заседание продолжается 6-7 лет… Сегодня мы не изучаем ни одно доказательство стороны защиты, а переносим процесс. Разве это не означает препятствование процессу?" – отметил судья.В итоге заседание было перенесено на 5 апреля.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили>>Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, аналитика, политика, гиги угулава, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили