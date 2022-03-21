Трибуна или скамья подсудимых? Судья сделал замечание адвокатам Саакашвили
15:16 21.03.2022 (обновлено: 15:54 21.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
После выступления Саакашвили его адвокаты попросили перенести процесс
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошел очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды.
В зале суда присутствовал сам подсудимый. В начале судебного процесса экс-президенту предоставили слово. Основную часть своего выступления Саакашвили посвятил событиям на Украине, гражданином которой он является на данный момент.
Саакашвили пришел в футболке украинского флага от известного грузинского дизайнера Демна Гвасалия и выразил свою поддержку Украине. В своей речи экс-президент также отметил, что максимум через полтора месяца в Грузии сменится правительства, а позже пройдут внеочередные парламентские выборы.
После того, как экс-президент завершил свою речь, он покинул зал суда, не сказав ни слова в свою защиту непосредственно по рассматриваемому делу.
А адвокаты тем временем и вовсе потребовали отложить процесс. В качестве причины они назвали отсутствие адвоката одного из подсудимого – Теймураза Джанашия, который занимал должность руководителя специальной службы государственной охраны.
Позиция стороны защиты вызвала недовольство судьи Бадри Кочламазашвили.
"Получается, что я провел сегодняшнее заседание, чтобы услышать заявление?!" – сказал судья.
Он также напомнил, что во время каждого процесса дает возможность обвиняемому делать заявления и никогда его в этом не ограничивал. Судья призвал адвокатов не отождествлять процесс лишь с заявлением и отметил, что он не будет проводить процесс до тех пор, пока не удостоверится, что сторона защиты изучает доказательства.
"Это указывает на то, что вы не являетесь стороной, которая заинтересована в рассмотрении дела. Затем звучат вопросы, почему это заседание продолжается 6-7 лет… Сегодня мы не изучаем ни одно доказательство стороны защиты, а переносим процесс. Разве это не означает препятствование процессу?" – отметил судья.
В итоге заседание было перенесено на 5 апреля.
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.