https://sputnik-georgia.ru/20220328/tseny-na-toplivo-v-gruzii-dolzhny-snizitsya--prognoz-ministra-ekonomiki-265569423.html

Цены на топливо в Грузии должны снизиться – прогноз министра экономики

Цены на топливо в Грузии должны снизиться – прогноз министра экономики

Принятие решения о снижении или отмене того или иного налога очень рискованно и чувствительно для бюджета, заявил министр 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T23:19+0400

2022-03-28T23:19+0400

2022-03-28T23:21+0400

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цены на топливо

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Стоимость автомобильного топлива в Грузии снизится за счет импорта нефтепродуктов по сравнительно низким ценам, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Накануне в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. В Тбилиси митингующие перекрыли площадь Героев, где находится главная транспортная развязка в центре столицы. За хулиганство и неподчинение требованиям полиции были задержаны 20 человек.По его словам, сегодняшние цены на топливо - это цены, зафиксированные на пике, когда стоимость нефти была на рекордных уровнях. "В данном случае мы видим, что фьючерсные сделки по контрактам будущих продаж существуют по относительно сниженным ценам", - отметил министр.Как рассказал Давиташвили, есть две части проблемы роста цен на топливо в Грузии."Одно – мы должны системно обеспечить в стране такую среду, чтобы поставки топлива и в целом энергоносителей происходили в конкурентных условиях, и это главная задача правительства", - сказал он.Премьер сравнил цены на топливо в Грузии и других странах >>По словам министра, ведомство работает над тем , чтобы был такой режим связи с участвующими сторонами, чтобы максимально эффективно осуществлялись поставки топлива в страну, и эта конкурентная среда создавала выгодные условия, чтобы стоимость была самой доступной."Вторая часть - это конкретные решение со стороны правительства, которые могут касаться помощи тем или иным целевым группам. Насчет чего мы принимали не одно решение", - отметил он.Кроме того, Давиташвили прокомментировал и требования, прозвучавшие на вчерашних акциях по поводу отмены акциза на топливо и перевода ставки НДС в плавающий режим.Как ранее заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, акциз и НДС в сумме в части доходов страны составляет 1,3 миллиарда лари - примерно до 9% налоговых доходов, а понизить акциз и НДС на топливо пока не удастся, так как госбюджет на 2022 год уже запланирован.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума - 4 лари (около 1,24 доллара).

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грузия, новости, экономика, цены на топливо, леван давиташвили