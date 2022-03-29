https://sputnik-georgia.ru/20220329/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-698-265575330.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 698

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 698

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 592 инфицированных 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T10:58+0400

2022-03-29T10:58+0400

2022-03-29T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 698, скончались 10 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 647 243 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 1 036 человек, а с начала пандемии –1 622 432. Скончались 16 730.За сутки сделано 22 903 теста на коронавирус, в том числе 20 175 на антиген и 2 728 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 3,05%, за последние 14 дней – 3,92%, за последние семь дней – 3,12%.К этому времени сделано 2 855 078 прививок, в том числе за последние сутки – 1 672.Кто в Грузии получит лекарство от коронавируса?Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 592 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19