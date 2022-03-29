https://sputnik-georgia.ru/20220329/dlya-evropeyskikh-kompaniy-nichego-ne-izmenitsya-pri-oplate-gaza-za-rubli---mnenie-eksperta-265598939.html

Для европейских компаний ничего не изменится при оплате газа за рубли - мнение эксперта

Для европейских компаний ничего не изменится при оплате газа за рубли - мнение эксперта

Смогут ли европейские энергетические компании и РФ договориться о расчетах за газ в рублях - прогноз эксперта 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T21:06+0400

2022-03-29T21:06+0400

2022-03-29T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Требование России рассчитываться в рублях за газ ничего не меняет для европейских компаний, заявил эксперт Национального фонда энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны" – в течение недели Центробанк и правительство РФ должны определить порядок операций в российской валюте.При этом, считает эксперт, что необходимо посмотреть на предложения со стороны России, потому что европейским странам пока ничего не поступило. "Газпром" должен подготовить дополнительные соглашения в соответствии с указом президента РФ об изменении коммерческих контрактов и разослать всем своим клиентам.По его словам, европейским компаниям необходимо будет обратиться на российскую биржу и купить рубли за те же самые доллары и евро и перечислить их "Газпрому"."Причем "Газпром", ЦБ и другие ведомства пытаются создать некий комплекс документов для западных компаний, чтобы им было удобно. Они смогут ознакомиться с конкретной инструкцией о том, где можно будет взять рубли в достаточном объеме", - рассказал эксперт.К чему приведет отказ платить за российский газ рублями >>Юшков считает, что европейские компании сопротивляться решению РФ не будут. Главное сопротивление оказывают политики, потому что Россия выдвигает подобное требование в ультимативной форме и, естественно, политикам на это согласиться сложно."Но мы уже видим первые заявления о том, что, мол, изменение контрактов – это коммерческая история, вот пусть компании и решают, менять ли им контракты или нет, это же их полномочия, вот пусть и делают", - сказал он.Правительство России, Центробанк и "Газпром" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.

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в мире, экономика, россия, газ, тарифы на газ