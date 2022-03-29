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Молодежная сборная Грузии по футболу победила команду Эстонии в Гори
Молодежная сборная Грузии по футболу победила команду Эстонии в Гори
Сборная Грузии увеличила беспроигрышную серию до четырех матчей, из которых три было выиграно 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T20:39+0400
2022-03-29T20:39+0400
2022-03-29T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу U-21 провела первый матч в текущем году на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе" в Гори против молодежной сборной Эстонии и разгромила ее с крупным счетом - 4:1.У команды Рамаза Сванадзе было много моментов, чтобы открыть счет, но удалось это сделать только на 34-й минуте – полузащитник тбилисского "Динамо" Георгий Моистрапишвили эффектно и точно пробил пенальти, и молодежная сборная Грузии вышла вперед 1:0. Грузинская команда имела большое преимущество во втором тайме, контролируя мяч, но следующий гол забила лишь на 55-й минуте. Моистрапишвили вновь воспользовался отличным пасом Александра Каландадзе и исполнил дубль.Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче >> На 75-й минуте эстонцы сократили разницу. Алекс Тэм забил ворота хозяев поля после пенальти. На 86-й минуте у гостей осталось 10 игроков — главный арбитр удалил Никиту Комисарова с поля.Ошибкой защитника соперника на 90+2 минуте воспользовался Бека Дарцмелия, а итоговый счет на 90+5 минуте установил Шота Шекиладзе, который вышел на поле за минуту гола. Команда Рамаза Сванадзе увеличила серию без поражений до 4 матчей, три из которых выиграла. Напомним, что в 2023 году Грузия будет принимать молодежный чемпионат Европы вместе с Румынией и сборная U-21 автоматически выйдет в финальную стадию.
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Молодежная сборная Грузии по футболу победила команду Эстонии в Гори
20:39 29.03.2022 (обновлено: 21:08 29.03.2022)
Сборная Грузии увеличила беспроигрышную серию до четырех матчей, из которых три было выиграно
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу U-21 провела первый матч в текущем году на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе" в Гори против молодежной сборной Эстонии и разгромила ее с крупным счетом - 4:1.
У команды Рамаза Сванадзе было много моментов, чтобы открыть счет, но удалось это сделать только на 34-й минуте – полузащитник тбилисского "Динамо" Георгий Моистрапишвили эффектно и точно пробил пенальти, и молодежная сборная Грузии вышла вперед 1:0.
Грузинская команда имела большое преимущество во втором тайме, контролируя мяч, но следующий гол забила лишь на 55-й минуте. Моистрапишвили вновь воспользовался отличным пасом Александра Каландадзе и исполнил дубль.
На 75-й минуте эстонцы сократили разницу. Алекс Тэм забил ворота хозяев поля после пенальти. На 86-й минуте у гостей осталось 10 игроков — главный арбитр удалил Никиту Комисарова с поля.
Ошибкой защитника соперника на 90+2 минуте воспользовался Бека Дарцмелия, а итоговый счет на 90+5 минуте установил Шота Шекиладзе, который вышел на поле за минуту гола.
Команда Рамаза Сванадзе увеличила серию без поражений до 4 матчей, три из которых выиграла. Напомним, что в 2023 году Грузия будет принимать молодежный чемпионат Европы вместе с Румынией и сборная U-21 автоматически выйдет в финальную стадию.