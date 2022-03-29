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Не так поняли? Кто и как отреагировал на новые призывы Саакашвили
Не так поняли? Кто и как отреагировал на новые призывы Саакашвили
Представители грузинских властей и оппозиции по-разному оценили слова экс-президента 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T18:46+0400
2022-03-29T18:46+0400
2022-03-29T18:47+0400
политика
новости
грузия
георгий гахария
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Призывы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к массовым акциям протеста и свержению дейтвующей власти стали предметом активного обсуждения как среди оппозиции, так и в правящей партии.Накануне во время своего выступления в суде Саакашвили призывал население к массовым акциям протеста и избавлению от нынешней власти. Позже прокурор Джарджи Циклаури заявил, что правоохранительные органы изучат законность призывов экс-президента."Это не то, что вы думаете"В партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, разъясняют, что экс-президент говорил о смене власти мирным путем. При этом, позицию прокуратуры по этому поводу в ЕНД называли несерьезной.Между тем, в партии экс-премьера Грузии Георгий Гахария "Для Грузии" считают, что методы ЕНД по смене власти просто не работают."Уже 10 лет "Национальное движение" пытается сменить власть. Однако, факт, что у него это не получилась. Методы, посредством которых "Национальное движение" пытается сменить власть - не работают", - заявила член политсовета партии "Для Грузии" Анна Бучукури на брифинге.Заявлением Саакашвили займутся следственные органы Грузии – прокурор>>По мнению депутата от парламентской политической группы "Лело – партнерство для Грузии" Анны Нацвлишвили, власть в Грузии должна смениться только путем выборов."Я считаю, что смену власти должен привести политический процесс и важной частью этого политического процесса являются выборы… Сейчас мы должны сконцентрироваться на этом", - отметила Нацвлишвили.Призывы к "свержению власти" лишь усугубляют ситуацию и еще больше углубляют поляризацию, считает член парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия."Мы знаем, что подобными призывами власти не меняются, и думаю, что в столь сложной ситуации, когда вызовы безопасности еще более высокие, необходимы более разумные шаги, в том числе в отношении вопроса смены власти", - отметила Акубардия."Ничего нового"Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали призывы экс-президента несерьезными.По словам вице-спикера парламента Грузии Давида Сергеенко, вчерашнее заявление Саакашвили не было для него новшеством."С тех пор, как этот человек больше не у власти, с тех пор, как у него нет власти, он постоянно делает заявления по поводу смены власти, в том числе насильственным путем. В этом плане я ничего нового не услышал", - заявил Сергеенко журналистам.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, георгий гахария, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Не так поняли? Кто и как отреагировал на новые призывы Саакашвили
18:46 29.03.2022 (обновлено: 18:47 29.03.2022)
Представители грузинских властей и оппозиции по-разному оценили слова экс-президента
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Призывы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к массовым акциям протеста и свержению дейтвующей власти стали предметом активного обсуждения как среди оппозиции, так и в правящей партии.
Накануне во время своего выступления в суде Саакашвили призывал население к массовым акциям протеста и избавлению от нынешней власти. Позже прокурор Джарджи Циклаури заявил, что правоохранительные органы изучат законность призывов экс-президента.
"Это не то, что вы думаете"
В партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили, разъясняют, что экс-президент говорил о смене власти мирным путем. При этом, позицию прокуратуры по этому поводу в ЕНД называли несерьезной.
"Акции протеста будут и продолжатся. Я согласна с Михаилом Саакашвили в одной очень важной формулировке, что в условиях этой власти ничего не получится. Власть должна сменится… Соответственно, решение в связи с тем, когда сменится власть, должны принять наши граждане", - заявила депутат от ЕНД Хатия Деканоидзе на брифинге.
Между тем, в партии экс-премьера Грузии Георгий Гахария "Для Грузии" считают, что методы ЕНД по смене власти просто не работают.
"Уже 10 лет "Национальное движение" пытается сменить власть. Однако, факт, что у него это не получилась. Методы, посредством которых "Национальное движение" пытается сменить власть - не работают", - заявила член политсовета партии "Для Грузии" Анна Бучукури на брифинге.
По мнению депутата от парламентской политической группы "Лело – партнерство для Грузии" Анны Нацвлишвили, власть в Грузии должна смениться только путем выборов.
"Я считаю, что смену власти должен привести политический процесс и важной частью этого политического процесса являются выборы… Сейчас мы должны сконцентрироваться на этом", - отметила Нацвлишвили.
Призывы к "свержению власти" лишь усугубляют ситуацию и еще больше углубляют поляризацию, считает член парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия.
"Мы знаем, что подобными призывами власти не меняются, и думаю, что в столь сложной ситуации, когда вызовы безопасности еще более высокие, необходимы более разумные шаги, в том числе в отношении вопроса смены власти", - отметила Акубардия.
"Ничего нового"
Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали призывы экс-президента несерьезными.
"Чем больше будет говорить Саакашвили, тем меньше будет шанса, что общество будет верить его словам. Так как не думаю, что кто-то будет всерьез воспринимать его слова… Сегодня никому нет дела до анализа его слов", - заявил депутат от большинства Гурам Мачарашвили.
По словам вице-спикера парламента Грузии Давида Сергеенко, вчерашнее заявление Саакашвили не было для него новшеством.
"С тех пор, как этот человек больше не у власти, с тех пор, как у него нет власти, он постоянно делает заявления по поводу смены власти, в том числе насильственным путем. В этом плане я ничего нового не услышал", - заявил Сергеенко журналистам.