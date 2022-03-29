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Премьер-министр Грузии встретился с главой МИД Армении
Премьер-министр Грузии встретился с главой МИД Армении
Грузия всегда поддерживала мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе, заявил премьер 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T19:42+0400
2022-03-29T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом. Ранее Мирзоян уже провел встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.Одной из главных тем на встрече была ситуация в регионе. Стороны обратили внимание на предложенную премьер-министром Грузии "Инициативу мирного соседства", которая направлена на установление формата диалога между странами Южного Кавказа.Было отмечено, что Грузия всегда поддерживала мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии &gt;&gt;На встрече были подчеркнуты дружеские и добрососедские отношения между двумя странами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой ни один десяток документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
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грузия, новости, политика, армения, мид армении, грузино-армянские отношения

Премьер-министр Грузии встретился с главой МИД Армении

19:42 29.03.2022
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД Арарат Мирзоян
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МИД Арарат Мирзоян - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2022
© Government of Georgia
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Грузия всегда поддерживала мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом. Ранее Мирзоян уже провел встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
Одной из главных тем на встрече была ситуация в регионе. Стороны обратили внимание на предложенную премьер-министром Грузии "Инициативу мирного соседства", которая направлена на установление формата диалога между странами Южного Кавказа.
Было отмечено, что Грузия всегда поддерживала мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.
Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии >>
На встрече были подчеркнуты дружеские и добрососедские отношения между двумя странами.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой ни один десяток документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
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