https://sputnik-georgia.ru/20220329/rakuten-viber-otkryvaet-ofis-v-gruzii-265571873.html

Rakuten Viber открывает офис в Грузии

Rakuten Viber открывает офис в Грузии

Rakuten Viber, помимо других направлений, будет работать над доработкой и развитием программного обеспечения, совместимого с системами iOS и Android 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T08:02+0400

2022-03-29T08:02+0400

2022-03-29T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мировой лидер в области приватных и безопасных сообщений и голосовой связи Rakuten Viber открывает операционный офис в Тбилиси, информацию распространяет Минэкономики Грузии.По данным министерства, Rakuten Viber сосредоточится на развитии мобильных приложений в Грузии.По данным Минэкономики, Viber – одна из самых популярных VoIP-платформ в Грузии со значительной клиентской базой – 1,7 миллиона активных пользователей в стране, при общей численности населения 3,7 миллиона человек.Компания открыла офисы по всему миру: США, Великобритании, Франции, Израиле, Люксембурге, Беларуси, Болгарии, Сингапуре, Украине.В Rakuten Viber работает 500 сотрудников по всему миру.В Интернете рассекретили дизайн нового iPhone 14 >>Как отмечают в Минэкономики, выход бренда такого масштаба как Rakuten Viber на рынок Грузии станет новым стимулом для акторов и частных лиц, заинтересованных в развитии высокотехнологичного бизнеса в стране, особенно для IТ-специалистов.

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