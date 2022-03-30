https://sputnik-georgia.ru/20220330/glava-mid-gruzii-vstretilsya-s-predsedatelem-obse-265612935.html

Глава МИД Грузии встретился с председателем ОБСЕ

Глава МИД Грузии встретился с председателем ОБСЕ

На встрече стороны подтвердили готовность к продолжению активного сотрудничества 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T13:29+0400

2022-03-30T13:29+0400

2022-03-30T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил со своим польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау в Тбилиси обстановку в регионе и на неподконтрольных Грузии территориях, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и ОБСЕ. Залкалиани поблагодарил своего коллегу за визит в качестве действующего председателя ОБСЕ, что, по его словам, является еще одним проявлением поддержки Грузии на фоне сложной ситуации в регионе.Кроме того, стороны уделили внимание ситуации на неподконтрольных Грузии территориях и отметили важность активного участия организации в процессе мирного урегулирования конфликта.Была подчеркнута важность достижения прогресса на Женевских переговорах и встреч в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (IPRM).Также главы МИД обсудили события на Украине и тяжелую на этом фоне ситуацию в регионе в плане безопасности. В этом контексте была отмечена важность поддержки и твердой позиции международных партнеров.При этом были отмечены усилия, прилагаемые Грузией в плане политической поддержки и гуманитарной помощи Украине, в том числе поддержки в двустороннем и многостороннем форматах.Говоря о двусторонних отношениях, были упомянуты все текущие направления сотрудничества между Грузией и Польшей как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Министры подчеркнули тесное партнерство между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества.Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии >>>На встрече стороны подтвердили готовность к продолжению активного сотрудничества.Дипотношения Грузия и Польша установили 28 апреля 1992 года. За это время страны оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество в сферах экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения, обороны и в других сферах.

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мид грузии, грузия, новости, политика, польша, обсе, давид залкалиани