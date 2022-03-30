https://sputnik-georgia.ru/20220330/gruziya-namerena-reshat-territorialnye-voprosy-mirnym-putem-265625748.html

Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем

Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем

Миру нет альтернативы, уверены в правящей партии 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T19:31+0400

2022-03-30T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия намерена решать территориальные проблемы только мирными методами, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани.По его словам, политика грузинских властей в этом вопросе не менялась. Кахиани также отметил необходимость "восстановить доверие осетинских и абхазских братьев".Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем>>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион