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Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем
Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем
Миру нет альтернативы, уверены в правящей партии 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T19:31+0400
2022-03-30T19:31+0400
2022-03-30T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия намерена решать территориальные проблемы только мирными методами, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани.По его словам, политика грузинских властей в этом вопросе не менялась. Кахиани также отметил необходимость "восстановить доверие осетинских и абхазских братьев".Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем>>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион
Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем
19:31 30.03.2022 (обновлено: 21:27 30.03.2022)
Миру нет альтернативы, уверены в правящей партии
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия намерена решать территориальные проблемы только мирными методами, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани.
По его словам, политика грузинских властей в этом вопросе не менялась. Кахиани также отметил необходимость "восстановить доверие осетинских и абхазских братьев".
"К сожалению, мы увидели несколько провокаций, прямых попыток втянуть Грузию в военные действия. Мы отвечаем на это с холодным разумом и проводим политику, которая исходит из интересов нашей страны", - заявил Кахиани журналистам.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.