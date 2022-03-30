https://sputnik-georgia.ru/20220330/investitsii-v-infrastrukturu-privlekut-v-gruziyu-znachitelnye-gruzopotoki--mnenie-ministra-265603204.html

Инвестиции в инфраструктуру привлекут в Грузию значительные грузопотоки – мнение министра

Инвестиции в инфраструктуру привлекут в Грузию значительные грузопотоки – мнение министра

Для Грузии должно быть естественно играть роль хаба не только с точки зрения транспорта, но и с точки зрения цифровых соединений, считает министр 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T10:39+0400

2022-03-30T10:39+0400

2022-03-30T10:39+0400

грузия

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леван давиташвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия обладает потенциалом для привлечения значительных грузопотоков не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, заявил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.По мнению министра, если сосредоточиться на привлечении инвестиций в логистику и инфраструктуру, чтобы устранить инфраструктурные отставания, которые являются основными препятствиями, Грузия привлечет значительные грузопотоки не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.При этом Давиташвили отметил, что для Грузии должно быть естественно играть роль хаба не только с точки зрения транспорта, что означает физические соединения, но и с точки зрения цифровых соединений. Интерактивный портал по статистике иностранных инвестиций создали в Грузии >>"В будущем будет очень важно больше сосредоточиться на цифровой трансформации страны. Здесь у нас есть естественные преимущества, опять же за счет географии, а также у нас есть некоторый прогресс в плане развития цифровых услуг и навыков населения", – заявил Давиташвили.По его словам, в стране уже есть определенная инфраструктура, но есть определенные вопросы, которые необходимо решить, и, конечно, Грузия сможет стать цифровым хабом, интересным для многих регионов.Министр подчеркнул, что в экономической команде больше консенсуса по вопросу привлечения иностранных инвестиций, чем когда-либо прежде."Министерства экономики и финансов работают над этими вопросами в тесной координации с другими ведомствами, в том числе с парламентской экономической группой", – сказал Леван Давиташвили.Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2021 году, по предварительной оценке, вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 1,2 миллиарда долларов.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, инвестиции