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На переговорах с Украиной предстоит долгая работа - Песков
На переговорах с Украиной предстоит долгая работа - Песков
Никто не называл переговоры с Киевом в Стамбуле позитивными, заявил представитель Кремля 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T19:03+0400
2022-03-30T19:03+0400
2022-03-30T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Пока нельзя говорить о каком-либо продвижении в российско-украинских переговорах, сторонам предстоит сделать еще много работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне в стамбульском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Встреча продолжалась около трех часов. По ее итогам Мединский сообщил журналистам, что российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от идеи вернуть Крым военным путем, а также от членства в военных союзах.Песков призвал журналистов "понимать нюансы" и внимательно ознакомиться с прозвучавшими во вторник заявлениями.Как добавил пресс-секретарь главы государства, позитивным фактором можно считать, что украинская сторона начала конкретно формулировать и фиксировать на бумаге свои предложения."До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном — пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа", — цитирует Пескова РИА Новости.Украина согласилась на принципиальные требования России — Мединский>>Он подчеркнул, что в Кремле не делают заявлений по вопросам, которые сейчас "предметно находятся на столе переговоров". Кроме того, успеху не способствует публичная "разноголосица" в СМИ и соцсетях со стороны представителей Украины, в том числе тех, кто не имеет отношения к процессу.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, политика, новости, владимир мединский, украина, крым, обострение ситуации вокруг украины 2022
На переговорах с Украиной предстоит долгая работа - Песков
19:03 30.03.2022 (обновлено: 19:52 30.03.2022)
Никто не называл переговоры с Киевом в Стамбуле позитивными, заявил представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Пока нельзя говорить о каком-либо продвижении в российско-украинских переговорах, сторонам предстоит сделать еще много работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне в стамбульском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Встреча продолжалась около трех часов. По ее итогам Мединский сообщил журналистам, что российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от идеи вернуть Крым военным путем, а также от членства в военных союзах.
"Никто не заявлял, что стороны продвинулись, кто заявлял, что стороны продвинулись?" — сказал представитель Кремля, добавив также, что никто из официальных лиц не называл этот раунд позитивным.
Песков призвал журналистов "понимать нюансы" и внимательно ознакомиться с прозвучавшими во вторник заявлениями.
Как добавил пресс-секретарь главы государства, позитивным фактором можно считать, что украинская сторона начала конкретно формулировать и фиксировать на бумаге свои предложения.
"До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном — пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа", — цитирует Пескова РИА Новости
.
Он подчеркнул, что в Кремле не делают заявлений по вопросам, которые сейчас "предметно находятся на столе переговоров". Кроме того, успеху не способствует публичная "разноголосица" в СМИ и соцсетях со стороны представителей Украины, в том числе тех, кто не имеет отношения к процессу.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.