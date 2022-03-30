https://sputnik-georgia.ru/20220330/potrebiteli-v-gruzii-poluchat-bolshe-prav-s-1-iyunya-265601528.html

Потребители в Грузии получат больше прав с 1 июня

Потребители в Грузии получат больше прав с 1 июня

В Грузии будет гарантирована возможность возврата товара, чего не было в прежнем законе 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T07:01+0400

2022-03-30T07:01+0400

2022-03-30T08:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Парламент Грузии 86 голосами утвердил в третьем чтении обновленный закон "О защите прав потребителей", который вступит в силу 1 июня 2022 года.Обновленный проект закона представляет собой новую версию существующего в Грузии закона "О защите прав потребителей", которая соответствует европейским стандартам.На этот раз законодатели пересмотрели все существующие нормы действующей версии закона. Согласно законопроекту, впервые в Грузии появляются гарантированные права потребителей при приобретении товаров и услуг.При этом продавец не несет ответственности за свой товар только в том случае, если он может доказать, что не знал о заявленных потребителем требованиях, об изменении заводских характеристик товара и что он не смог уговорить потребителя отказаться от приобретения несоответствующего товара.Также в проекте закона будет гарантирована возможность возврата товара, чего нет в действующем законодательстве. Теперь продавцы будут обязаны обменять, починить или дать скидку и вернуть деньги, если товар окажется бракованным.При этом потребитель теперь уже вправе будет потребовать вернуть деньги или снизить цену на товар, если торговец или торговый объект не в состоянии обменять товар, или починить его, или это было не осуществлено в разумный срок. Правда, деньги не будут возвращены, если брак окажется незначительным.Нацбанк Грузии продолжает повышать уровень защиты прав потребителей >>Кроме того, в законопроекте определены новые условия для выдачи гарантийных талонов. Согласно проекту, это будет не бумага с печатью магазина и адресами сервис-центров, а лист с подробной информацией, что подразумевает под собой гарантию, на что может рассчитывать потребитель, срок ее действия.Также в законе защищены и права покупателей, приобретающих товары и услуги онлайн. Теперь даже торгующие онлайн-магазины будут обязаны принимать обратно товар в течение двух недель. Правда, это не касается товара, изготовленного по индивидуальному заказу, скоропортящегося товара и товара с нарушенными условиями хранения после получения потребителем.Кроме того, в Грузии будет запрещена торговля, вводящая в заблуждение потребителя предоставлением неполной информации о товаре, методе ценообразования и обслуживании товара.Также в Грузии запретят так называемую агрессивную торговлю, когда потребителей заставляют сделать покупку путем угроз или иного воздействия.Защищать права потребителей будет Агентство конкуренции. По проекту, оно будет принимать жалобы потребителей и в течение десяти рабочих дней принимать решение по каждому случаю.В случае выявления нарушений ответственность будут нести торговцы. Сначала им дадут время на исправление недостатков, а если это будет не исполнено – оштрафуют на сумму не более чем 2% от торгового оборота. Если же случай повторится в течение года – штраф увеличится вдвое.

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грузия, новости, экономика, защита прав потребителей