https://sputnik-georgia.ru/20220330/prokuratura-predyavila-obvinenie-chlenu-partii-eks-premera-gruzii-265611483.html

Прокуратура предъявила обвинение депутату сакребуло от партии экс-премьера Грузии

Прокуратура предъявила обвинение депутату сакребуло от партии экс-премьера Грузии

Прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения для Абуладзе и представителя мэра 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T12:44+0400

2022-03-30T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение депутату сакребуло (совещательный орган) района Цаленджиха Геле Абуладзе, представителю мэра и еще 9 лицам по делу о присвоении государственного имущества в крупном размере путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте ведомства.Абуладзе задержали в понедельник. Он является членом и одним из основателей партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии". Арест Абуладзе в партии назвали незаконным и обвинили власти в оказание давления на оппозицию.В рамках следствия антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности было установлено, что Абуладзе связался с представителем мэра Цаленджиха в селе Эцери и попросил оказать помощь в оформлении государственного недвижимого имущества на членов его семьи, на родственников и на доверенных лиц мошенническим путем.Согласно договоренности, представитель мэра выдал фальшивые справки, на основании которых с интервалом в один день члены семьи и родственники Абуладзе обратились к Публичному реестру и незаконно зарегистрировали государственное имущество в крупном размере, заявила прокуратура. В частности, мать Абуладзе оформила на себя земельный участок в 9 858 кв. м, его сестра – земельный участок в 11 145 кв. м, кузены – по два земельных участка площадью 12 500 кв. м каждый.В тот же период трудоустроенный у Абуладзе человек, который пользовался его доверием, зарегистрировал пять земельных участков площадью 54 080 кв. м, часть из которых депутат сакребуло вскоре переоформил на принадлежащую ему компанию "Леги". Именно в пользовании указанной компании и оказались эти земельные участки, говорится в материалах дела.В результате мошенническим путем были присвоены девять земельных участков общей площадью более 100 тысяч квадратных метров и размещенные на них здания. Стоимость этого недвижимого имущества превысила 406,2 тысячи лари (около130 тысяч долларов)Прокуратура предъявила депутату сакребуло и еще восьмерым подозреваемым обвинение по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.Задержанные на акции против повышения цен на топливо в Тбилиси признаны виновными >>>Аналогичное наказание ожидает представителя мэра, которому предъявлено обвинение в оказании помощи в мошенничестве, а также по статье "служебный подлог".Обвинения по статье "Служебный подлог" предъявлено также сотруднику мэрии района Цаленджиха, что наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.Прокуратура будет требовать заключения в качестве меры пресечения для Абуладзе и представителя мэра.Следствие продолжается для установления других возможных участников преступления.

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