https://sputnik-georgia.ru/20220330/soratniki-gotovy-vzyat-na-poruki-chlena-partii-eks-premera-gruzii-265621676.html

Соратники готовы взять на поруки члена партии экс-премьера Грузии

Соратники готовы взять на поруки члена партии экс-премьера Грузии

В партии "Для Грузии" назвали арест Абуладзе незаконным и обвинили власти в оказании давления на оппозицию. 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T16:28+0400

2022-03-30T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Члены партии экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" выразили готовность взять на поруки депутата сакребуло (совещательный орган) района Цаленджиха Гелу Абуладзе, заявила депутат Анна Бучукури.Абуладзе является членом и одним из основателей партии "Для Грузии". Его задержали в понедельник. Прокуратура Грузии уже официально предъявила ему обвинение. Арест Абуладзе в партии назвали незаконным и обвинили власти в оказании давления на оппозицию.По ее словам, Гела Абуладзе и его семья пользуется большим авторитетом и уважением в районе Цаленджиха."У него огромный авторитет несмотря на политическую принадлежность, в том числе среди сторонников и членов "Грузинской мечты", - отметила Бучукури.По делу о присвоении государственного имущества в крупном размере путем мошенничества, помимо Абуладзе, прокуратура также предъявила обвинение представителю мэра Цаленджиха в селе Эцери и еще 9 лицам.По словам адвоката Абуладзе – Лашы Тордия, его подзащитный не признает вину. Уже известно, что в суде сторона обвинения будет требовать заключения в качестве меры пресечения для Абуладзе и представителя мэра, а для остальных фигурантов дела – залог в размере 10 тысяч лари (более 3,1 тысячи долларов).Детали делаВ рамках следствия Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности было установлено, что Абуладзе связался с представителем мэра Цаленджиха и попросил оказать помощь в оформлении государственного недвижимого имущества на членов его семьи, на родственников и на доверенных лиц мошенническим путем.Согласно договоренности, представитель мэра выдал фальшивые справки, на основании которых с интервалом в один день члены семьи и родственники Абуладзе обратились к Публичному реестру и незаконно зарегистрировали государственное имущество в крупном размере, заявила прокуратура.В частности, мать Абуладзе оформила на себя земельный участок в 9 858 кв. м, его сестра – земельный участок в 11 145 кв. м, кузены – по два земельных участка площадью 12 500 кв. м каждый.Прокуратура предъявила обвинение депутату сакребуло от партии экс-премьера Грузии>>В тот же период трудоустроенный у Абуладзе человек, который пользовался его доверием, зарегистрировал пять земельных участков площадью 54 080 кв. м, часть из которых депутат сакребуло вскоре переоформил на принадлежащую ему компанию "Леги". Именно в пользовании указанной компании и оказались эти земельные участки, говорится в материалах дела.В результате мошенническим путем были присвоены девять земельных участков общей площадью более 100 тысяч квадратных метров и размещенные на них здания. Стоимость этого недвижимого имущества превысила 406,2 тысячи лари (около 130 тысяч долларов)Прокуратура предъявила депутату сакребуло и еще восьмерым подозреваемым обвинение по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта