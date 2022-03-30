https://sputnik-georgia.ru/20220330/stoimost-evakuatsii-avtomobiley-na-shtrafstoyanku-vyrastet-v-tbilisi-265617450.html

Стоимость эвакуации автомобилей на штрафстоянку вырастет в Тбилиси

Стоимость эвакуации автомобилей на штрафстоянку вырастет в Тбилиси

Соответствующие изменения войдут в силу на основании постановления муниципального правительства 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T14:50+0400

2022-03-30T14:50+0400

2022-03-30T16:22+0400

парковка

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Стоимость эвакуации автомобилей и их хранения на специальной штрафной стоянке в Тбилиси подорожает с 31 марта, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.Соответствующие изменения войдут в силу на основании постановления муниципального правительства.Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси >>Стоимость эвакуации автомобиля на штрафную стоянку вырастет с 60 до 150 лари, а дополнительное нахождение транспортного средства на стоянке обойдется водителям в два раза дороже – 20 лари в сутки.

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парковка, грузия, новости, общество, тбилиси, автомобили