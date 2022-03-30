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Стоимость эвакуации автомобилей на штрафстоянку вырастет в Тбилиси
Стоимость эвакуации автомобилей на штрафстоянку вырастет в Тбилиси
Соответствующие изменения войдут в силу на основании постановления муниципального правительства 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T14:50+0400
2022-03-30T16:22+0400
парковка
грузия
новости
общество
тбилиси
автомобили
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Стоимость эвакуации автомобилей и их хранения на специальной штрафной стоянке в Тбилиси подорожает с 31 марта, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.Соответствующие изменения войдут в силу на основании постановления муниципального правительства.Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси &gt;&gt;Стоимость эвакуации автомобиля на штрафную стоянку вырастет с 60 до 150 лари, а дополнительное нахождение транспортного средства на стоянке обойдется водителям в два раза дороже – 20 лари в сутки.
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парковка, грузия, новости, общество, тбилиси, автомобили

Стоимость эвакуации автомобилей на штрафстоянку вырастет в Тбилиси

14:50 30.03.2022 (обновлено: 16:22 30.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭвакуация машин за неправильную парковку с одной из тбилисских улиц
Эвакуация машин за неправильную парковку с одной из тбилисских улиц - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Соответствующие изменения войдут в силу на основании постановления муниципального правительства
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Стоимость эвакуации автомобилей и их хранения на специальной штрафной стоянке в Тбилиси подорожает с 31 марта, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
Соответствующие изменения войдут в силу на основании постановления муниципального правительства.
Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси >>
Стоимость эвакуации автомобиля на штрафную стоянку вырастет с 60 до 150 лари, а дополнительное нахождение транспортного средства на стоянке обойдется водителям в два раза дороже – 20 лари в сутки.
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