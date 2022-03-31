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Генпрокуратура Грузии подтвердила попытку подрыва автомобиля в Зугдиди
Генпрокуратура Грузии подтвердила попытку подрыва автомобиля в Зугдиди
Задержанным предъявили обвинение в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T19:32+0400
2022-03-31T19:32+0400
2022-03-31T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Задержанным в городе Зугдиди двум мужчинам за незаконное хранение боеприпасов предъявили обвинение в подготовке убийства, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.О задержании двух мужчин, один из которых был в прошлом неоднократно судим, МВД Грузии сообщило накануне. Тогда следствие подтвердило лишь обнаружение у задержанных двух гранат, тогда как СМИ утверждали, что задержанные пытались подорвать автомобиль.Задержанные 30 марта 2022 года с целью убийства действительно пытались установить гранаты на автомобиле жителя города, чтобы его убить из-за разногласий в прошлом, говорится в сообщении Генпрокуратуры.На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек >>Задержанным предъявили обвинение в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.В случае подтверждения вины им грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.Прокуратура будет требовать помещения задержанных в предварительное заключение на время следствия.
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
Генпрокуратура Грузии подтвердила попытку подрыва автомобиля в Зугдиди
19:32 31.03.2022 (обновлено: 19:44 31.03.2022)
Задержанным предъявили обвинение в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Задержанным в городе Зугдиди двум мужчинам за незаконное хранение боеприпасов предъявили обвинение в подготовке убийства, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
О задержании двух мужчин, один из которых был в прошлом неоднократно судим, МВД Грузии сообщило накануне. Тогда следствие подтвердило лишь обнаружение у задержанных двух гранат, тогда как СМИ утверждали, что задержанные пытались подорвать автомобиль.
Задержанные 30 марта 2022 года с целью убийства действительно пытались установить гранаты на автомобиле жителя города, чтобы его убить из-за разногласий в прошлом, говорится в сообщении
Генпрокуратуры.
Задержанным предъявили обвинение в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.
В случае подтверждения вины им грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.
Прокуратура будет требовать помещения задержанных в предварительное заключение на время следствия.