https://sputnik-georgia.ru/20220331/genprokuratura-gruzii-podtverdila-popytku-podryva-avtomobilya-v-zugdidi-265656071.html

Генпрокуратура Грузии подтвердила попытку подрыва автомобиля в Зугдиди

Генпрокуратура Грузии подтвердила попытку подрыва автомобиля в Зугдиди

Задержанным предъявили обвинение в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T19:32+0400

2022-03-31T19:32+0400

2022-03-31T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Задержанным в городе Зугдиди двум мужчинам за незаконное хранение боеприпасов предъявили обвинение в подготовке убийства, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.О задержании двух мужчин, один из которых был в прошлом неоднократно судим, МВД Грузии сообщило накануне. Тогда следствие подтвердило лишь обнаружение у задержанных двух гранат, тогда как СМИ утверждали, что задержанные пытались подорвать автомобиль.Задержанные 30 марта 2022 года с целью убийства действительно пытались установить гранаты на автомобиле жителя города, чтобы его убить из-за разногласий в прошлом, говорится в сообщении Генпрокуратуры.На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек >>Задержанным предъявили обвинение в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.В случае подтверждения вины им грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.Прокуратура будет требовать помещения задержанных в предварительное заключение на время следствия.

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии