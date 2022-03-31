https://sputnik-georgia.ru/20220331/geroin-ekstazi-marikhuana--v-gruzii-zaderzhali-vosem-narkoprestupnikov-265646288.html

Героин, экстази, марихуана – в Грузии задержали восемь наркопреступников

Героин, экстази, марихуана – в Грузии задержали восемь наркопреступников

Один из них проглотил 250 таблеток экстази и прилетел в Тбилисский международный аэропорт 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T14:45+0400

2022-03-31T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Полиция задержала в разных частях Грузии за наркопреступления восемь человек, в том числе пять обвиняемых в торговле наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.На основании решения судьи, полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку героина, субоксина, метадона и марихуаны, и провели тайную аудио- и видеозапись.Во время обыска квартиры одного из задержанных сотрудники главного управления района Ваке-Сабуртало изъяли 24 упаковок субоксина и деньги, предположительно, полученные от продажи наркотиков. Также из специального тайника изъяли субоксин, подготовленный для реализации.Сотрудники департамента полиции Аджарии во время личного обыска задержанного изъяли 9 упаковок героина в качестве вещественного доказательства. Еще одного человека задержали на таможенном пункте Тбилисского международного аэропорта, когда тот незаконно пытался ввезти 250 таблеток экстази в своем теле. Что касается иностранца, его задержали в селе Баши района Самтредия (регион Имерети). Во время его личного обыска, обыска автомобиля и временного жилья в качестве вещественного доказательства изъяли героин в особо крупном размере, сообщает МВД.На западе Грузии предотвратили взрыв? МВД сообщило о задержании двух человек >>>Сотрудники департамента центральной криминальной полиции во время обыска квартиры одного из задержанных изъяли до 60 грамм экстази, 1,5 килограмма марихуаны и до 160 грамм наркотического вещества, содержащего тетрагидроканнабинол.Следствие ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет, либо бессрочное лишение свободы.

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