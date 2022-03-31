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Глава парламента Грузии: референдум в ЮО не будет иметь никакой легитимации
Глава парламента Грузии: референдум в ЮО не будет иметь никакой легитимации
Ранее де-факто президент Южной Осетии заявил, что ЮО в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России 31.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Референдумы на неподконтрольных властям Грузии территориях не будут иметь никакой легитимации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление де-факто президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.По словам Бибилова, референдум о присоединении Южной Осетии к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в четверг заявил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем>>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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Глава парламента Грузии: референдум в ЮО не будет иметь никакой легитимации
15:20 31.03.2022 (обновлено: 16:05 31.03.2022)
Ранее де-факто президент Южной Осетии заявил, что ЮО в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Референдумы на неподконтрольных властям Грузии территориях не будут иметь никакой легитимации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление де-факто президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
По словам Бибилова, референдум о присоединении Южной Осетии к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.
"До сих пор тоже были попытки и такого типа обращения, но, естественно, нет никаких правовых результатов", – сказал Папуашвили.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в четверг заявил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.