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Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге
Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге
Маршрут нуждается в инвестициях в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций, говорится в декларации 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T20:14+0400
2022-03-31T20:14+0400
2022-03-31T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию о "Транскаспийском Среднем коридоре Восток-Запад", говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.В документе подчеркнута важность т.н. среднего коридора и шагов, сделанных для усиления транзитного потенциала государств-участников. Также отмечена важная роль усиления развития транспортных коридоров и транзитного потенциала, укрепления сотрудничества сторон в деле интеграции "Транскаспийского коридора Восток-Запад" в международную транспортную систему.Также в документе отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией и подчеркнута важность завершения строительных работ для повышения пропускной способности железнодорожной линии, что служит укреплению железнодорожной линии.В декларации также подчеркивается значительная потребность в инвестициях в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций на этом маршруте.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.Железная дорога в Грузии может остаться без рельсов? Ответ компании >>Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.По информации замминистра экономики, в 2021 году объем международных железнодорожных грузовых перевозок составил 10,2 млн тонн, что на 11,3% больше, чем в 2020 году.По его словам, в 2021 году количество контейнеров, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (Гардабани-Ахалкалаки и в обратном направлении), составило 20, 492 TEU, что на 95,7% больше, чем в 2020 году, при этом в 2021 году количество контейнеров, отправленных в Китай и обратно через Грузию по среднему коридору, составило 10,094 TEU, что на 221,6% больше, чем в 2020 году.Кроме того, грузооборот растет и по данным на начало 2022 года.В январе-феврале железнодорожные грузовые перевозки составили 1,8 миллиона тонн, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число контейнеров, перевезенных по БТК, составило 4 074 TEU, что на 78,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, транзит, европа, азия
Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге
Маршрут нуждается в инвестициях в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций, говорится в декларации
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию о "Транскаспийском Среднем коридоре Восток-Запад", говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В документе подчеркнута важность т.н. среднего коридора и шагов, сделанных для усиления транзитного потенциала государств-участников. Также отмечена важная роль усиления развития транспортных коридоров и транзитного потенциала, укрепления сотрудничества сторон в деле интеграции "Транскаспийского коридора Восток-Запад" в международную транспортную систему.
"Грузинская железная дорога активно работает над привлечением сухих грузов в средний коридор. Сравнивая статистику грузов, перевозимых международным железнодорожным транспортом, становится понятно, что, несмотря на пандемию, этот показатель характеризуется динамикой роста, что подчеркивает конкурентоспособность нашего коридора", - заявил замглавы Минэкомномики Гурам Гурамишвили.
Также в документе отмечена
важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией и подчеркнута важность завершения строительных работ для повышения пропускной способности железнодорожной линии, что служит укреплению железнодорожной линии.
В декларации также подчеркивается значительная потребность в инвестициях в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций на этом маршруте.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.
Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.
По информации замминистра экономики, в 2021 году объем международных железнодорожных грузовых перевозок составил 10,2 млн тонн, что на 11,3% больше, чем в 2020 году.
По его словам, в 2021 году количество контейнеров, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (Гардабани-Ахалкалаки и в обратном направлении), составило 20, 492 TEU, что на 95,7% больше, чем в 2020 году, при этом в 2021 году количество контейнеров, отправленных в Китай и обратно через Грузию по среднему коридору, составило 10,094 TEU, что на 221,6% больше, чем в 2020 году.
Кроме того, грузооборот растет и по данным на начало 2022 года.
В январе-феврале железнодорожные грузовые перевозки составили 1,8 миллиона тонн, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число контейнеров, перевезенных по БТК, составило 4 074 TEU, что на 78,2% больше, чем за тот же период прошлого года.