https://sputnik-georgia.ru/20220331/kakova-rol-gruzii-v-energeticheskom-koridore-sever-yug-s-uchastiem-rossii-armenii-i-irana-265639581.html
Какова роль Грузии в энергетическом коридоре Север-Юг с участием России, Армении и Ирана
Какова роль Грузии в энергетическом коридоре Север-Юг с участием России, Армении и Ирана
По мнению российского эксперта, проект энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран выгоден всем участникам 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T13:13+0400
2022-03-31T13:13+0400
2022-03-31T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия и Армения могли бы участвовать в экспорте электроэнергии в Иран вместе с Россией посредством проекта энергомоста, заявил эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik.Марцинкевич подчеркнул важность активизации деятельности рабочей группы, которую создали министерства энергетики России, Грузии, Армении и Ирана. В рамках рабочей группы должен быть разработан проект энергомоста."Север Ирана энергодефицитен, и для Исламской республики выгоднее не строить генерирующие мощности, а получать на основании импорта. Причем в этих поставках могли бы поучаствовать не только генерирующие мощности России, но и Грузии, и Армении", – сказал он.По его словам, проект энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран выгоден всем участникам."Проблема там чисто техническая. За минувшие годы Армения синхронизировала свою энергосистему с Ираном, соответственно, для обмена электроэнергией между Грузией и Арменией используются вставки постоянного тока, и как раз для решения всех этих проблем и была создана рабочая группа. Но какое-то время она находилась в не самой активной фазе", – отметил эксперт.Кроме того, Марцинкевич подчеркнул, что в энергетической отрасли между Россией и Грузией проблем никогда не возникало, несмотря на политическую ситуацию. Он выразил надежду на то, что энергетика станет основой для восстановления добрососедских отношений между двумя странами.Работы по проекту электроэнергетического коридора "Север-Юг", который соединит ЕАЭС с Ираном (энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран), общей пропускной способностью до 1,2 ГВт, началась в декабре 2015 года. Тогда стороны подписали четырехсторонний меморандум, предусматривающий повышение уровня управления взаимоперетоками электроэнергии, безопасности и надежности энергосистем.Уже в апреле 2016 года в Ереване министры энергетики Армении, России, Ирана и замминистра энергетики Грузии подписали в Ереване "дорожную карту" по реализации проекта. Он предусматривал совместную разработку технико-экономического обоснования. Соглашение об этом было подписано в Батуми в сентябре 2016 года. Работы по запуску проекта еще не завершены.
https://sputnik-georgia.ru/20220331/kak-gruzii-borotsya-s-rostom-tsen-na-benzin--mnenie-eksperta-265637382.html
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грузия, экономика, новости, армения, иран, электроэнергия
Какова роль Грузии в энергетическом коридоре Север-Юг с участием России, Армении и Ирана
По мнению российского эксперта, проект энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран выгоден всем участникам
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik.
Грузия и Армения могли бы участвовать в экспорте электроэнергии в Иран вместе с Россией посредством проекта энергомоста, заявил эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik
.
Марцинкевич подчеркнул важность активизации деятельности рабочей группы, которую создали министерства энергетики России, Грузии, Армении и Ирана. В рамках рабочей группы должен быть разработан проект энергомоста.
"Север Ирана энергодефицитен, и для Исламской республики выгоднее не строить генерирующие мощности, а получать на основании импорта. Причем в этих поставках могли бы поучаствовать не только генерирующие мощности России, но и Грузии, и Армении", – сказал он.
По его словам, проект энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран выгоден всем участникам.
"Проблема там чисто техническая. За минувшие годы Армения синхронизировала свою энергосистему с Ираном, соответственно, для обмена электроэнергией между Грузией и Арменией используются вставки постоянного тока, и как раз для решения всех этих проблем и была создана рабочая группа. Но какое-то время она находилась в не самой активной фазе", – отметил эксперт.
Кроме того, Марцинкевич подчеркнул, что в энергетической отрасли между Россией и Грузией проблем никогда не возникало, несмотря на политическую ситуацию. Он выразил надежду на то, что энергетика станет основой для восстановления добрососедских отношений между двумя странами.
Работы по проекту электроэнергетического коридора "Север-Юг", который соединит ЕАЭС с Ираном (энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран), общей пропускной способностью до 1,2 ГВт, началась в декабре 2015 года. Тогда стороны подписали четырехсторонний меморандум, предусматривающий повышение уровня управления взаимоперетоками электроэнергии, безопасности и надежности энергосистем.
Уже в апреле 2016 года в Ереване министры энергетики Армении, России, Ирана и замминистра энергетики Грузии подписали в Ереване "дорожную карту" по реализации проекта. Он предусматривал совместную разработку технико-экономического обоснования. Соглашение об этом было подписано в Батуми в сентябре 2016 года. Работы по запуску проекта еще не завершены.