https://sputnik-georgia.ru/20220331/kakova-rol-gruzii-v-energeticheskom-koridore-sever-yug-s-uchastiem-rossii-armenii-i-irana-265639581.html

Какова роль Грузии в энергетическом коридоре Север-Юг с участием России, Армении и Ирана

Какова роль Грузии в энергетическом коридоре Север-Юг с участием России, Армении и Ирана

По мнению российского эксперта, проект энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран выгоден всем участникам 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T13:13+0400

2022-03-31T13:13+0400

2022-03-31T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия и Армения могли бы участвовать в экспорте электроэнергии в Иран вместе с Россией посредством проекта энергомоста, заявил эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik.Марцинкевич подчеркнул важность активизации деятельности рабочей группы, которую создали министерства энергетики России, Грузии, Армении и Ирана. В рамках рабочей группы должен быть разработан проект энергомоста."Север Ирана энергодефицитен, и для Исламской республики выгоднее не строить генерирующие мощности, а получать на основании импорта. Причем в этих поставках могли бы поучаствовать не только генерирующие мощности России, но и Грузии, и Армении", – сказал он.По его словам, проект энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран выгоден всем участникам."Проблема там чисто техническая. За минувшие годы Армения синхронизировала свою энергосистему с Ираном, соответственно, для обмена электроэнергией между Грузией и Арменией используются вставки постоянного тока, и как раз для решения всех этих проблем и была создана рабочая группа. Но какое-то время она находилась в не самой активной фазе", – отметил эксперт.Кроме того, Марцинкевич подчеркнул, что в энергетической отрасли между Россией и Грузией проблем никогда не возникало, несмотря на политическую ситуацию. Он выразил надежду на то, что энергетика станет основой для восстановления добрососедских отношений между двумя странами.Работы по проекту электроэнергетического коридора "Север-Юг", который соединит ЕАЭС с Ираном (энергомоста Россия-Грузия-Армения-Иран), общей пропускной способностью до 1,2 ГВт, началась в декабре 2015 года. Тогда стороны подписали четырехсторонний меморандум, предусматривающий повышение уровня управления взаимоперетоками электроэнергии, безопасности и надежности энергосистем.Уже в апреле 2016 года в Ереване министры энергетики Армении, России, Ирана и замминистра энергетики Грузии подписали в Ереване "дорожную карту" по реализации проекта. Он предусматривал совместную разработку технико-экономического обоснования. Соглашение об этом было подписано в Батуми в сентябре 2016 года. Работы по запуску проекта еще не завершены.

https://sputnik-georgia.ru/20220331/kak-gruzii-borotsya-s-rostom-tsen-na-benzin--mnenie-eksperta-265637382.html

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