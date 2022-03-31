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Кто представит Грузию на Венецианской биеннале?
Кто представит Грузию на Венецианской биеннале?
Венецианская международная биеннале – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T17:06+0400
2022-03-31T17:06+0400
2022-03-31T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи определило, кто поедет в Венецию в рамках программы резидентства Национального павильона Грузии на 59-й Венецианской международной биеннале современного искусства.Ведомство опубликовало имена пяти победителей:Министерство культуры объявило конкурс для участия в программе 7 марта 2022 года. По условиям, в конкурсе могли принять участие лица, которым не исполнилось 30 лет до 21 марта 2022 года, а также кто учится или работает в сфере искусства.Министерство культуры оплатит кандидатам-победителям билет в оба конца, проживание и ежедневные расходы.Ведомство уже заключило договор аренды жилого помещения в Венеции на период с 13 апреля по 30 ноября этого года, который включает период подготовки к Биеннале, а также период закрытия.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
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венецианская биеннале, культура, грузия, новости, венеция, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Кто представит Грузию на Венецианской биеннале?
Венецианская международная биеннале – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи определило, кто поедет в Венецию в рамках программы резидентства Национального павильона Грузии на 59-й Венецианской международной биеннале современного искусства.
Ведомство опубликовало имена пяти победителей:
1.
Мариам Чиргадзе - 21 год, искусствовед, куратор выставки;
2.
Нана Гоголашвили – 22 года, студентка факультета изобразительных искусств Тбилисской академии художеств, член Центра искусств и культуры Жоржа Помпиду, а также cлужбы "Art-Session";
3.
Екатерина Карселишвили – 24 года, выпускница Тбилисской академии художеств и Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили, искусствовед;
4.
Элизабет Алпаидзе – 25 лет, магистрантка теории и практики искусства Государственного университета им. Ильи, куратор выставки;
5.
Мариам Шергелашвили - 28 лет, куратор выставки Государственного музея шелка.
Министерство культуры объявило конкурс для участия в программе 7 марта 2022 года. По условиям, в конкурсе могли принять участие лица, которым не исполнилось 30 лет до 21 марта 2022 года, а также кто учится или работает в сфере искусства.
Министерство культуры оплатит кандидатам-победителям билет в оба конца, проживание и ежедневные расходы.
Ведомство уже заключило договор аренды жилого помещения в Венеции на период с 13 апреля по 30 ноября этого года, который включает период подготовки к Биеннале, а также период закрытия.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет.
59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).