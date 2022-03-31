https://sputnik-georgia.ru/20220331/kto-predstavit-gruziyu-na-venetsianskoy-biennale-265648424.html

Кто представит Грузию на Венецианской биеннале?

Кто представит Грузию на Венецианской биеннале?

Венецианская международная биеннале – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T17:06+0400

2022-03-31T17:06+0400

2022-03-31T17:06+0400

венецианская биеннале

культура

грузия

новости

венеция

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи определило, кто поедет в Венецию в рамках программы резидентства Национального павильона Грузии на 59-й Венецианской международной биеннале современного искусства.Ведомство опубликовало имена пяти победителей:Министерство культуры объявило конкурс для участия в программе 7 марта 2022 года. По условиям, в конкурсе могли принять участие лица, которым не исполнилось 30 лет до 21 марта 2022 года, а также кто учится или работает в сфере искусства.Министерство культуры оплатит кандидатам-победителям билет в оба конца, проживание и ежедневные расходы.Ведомство уже заключило договор аренды жилого помещения в Венеции на период с 13 апреля по 30 ноября этого года, который включает период подготовки к Биеннале, а также период закрытия.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).

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венецианская биеннале, культура, грузия, новости, венеция, министерство культуры, спорта и молодежи грузии