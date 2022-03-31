https://sputnik-georgia.ru/20220331/pridetsya-potuzhe-zatyanut-poyasa-ekspert-ob-uzhestochenii-monetarnoy-politiki-v-gruzii-265657845.html

Придется потуже затянуть пояса: эксперт об ужесточении монетарной политики в Грузии

Придется потуже затянуть пояса: эксперт об ужесточении монетарной политики в Грузии

Рост кредитных ставок не способствует увеличению темпов экономического роста и заставляет туже завязать пояса, считает эксперт 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T21:18+0400

2022-03-31T21:18+0400

2022-03-31T21:50+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Решение Национального банка Грузии об увеличении ставки рефинансирования направлено на противодействие росту инфляции, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.Комитет монетарной политики Нацбанка принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%, приняв во внимание влияние событий на Украине на мировой рост цен, который снизил вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии. Уровень инфляции в феврале составил 13,7% при целевом показателе 3%.По его словам, если растет инфляция, то регулятор увеличивает процентную ставку, чтобы в обращении находилось как можно меньше денег и каждая единица денежных средств доставалась потребителям как можно дороже."Это, с одной стороны, сужает возможности роста инфляции, но, с другой стороны, также сужает возможность экономического роста. То есть, если на чаше весов стоят с одной стороны обуздание инфляции, а с другой стороны - экономический рост, регулятору приходится делать выбор", - отметил эксперт.Арчвадзе считает, что из-за того, что в Грузии экономический рост в последнее время на уровне прогнозируемого не ожидается из-за ситуации на Украине и многих других факторов, то внимание приковано именно к снижению инфляции, тем более, что по органическому закону "О Национальном банке Грузии" Нацбанк является ответственным институтом по регулированию уровня потребительских цен.Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику >>Насколько ужесточение монетарной политики повлияет на сокращение инфляции, покажет время, но других рычагов у Нацбанка в настоящее время не имеется, считает он."Население, взявшее кредит, большую часть использует не только по потребительским назначениям, но и для налаживания своей бизнес-активности. Это прямо бьет по бизнес-активности. И им придется сузить свои амбиции, свои предпринимательские желания и дождаться более благоприятных времен", - сказал Арчвадзе.Эксперт считает, что это не способствует увеличению темпов экономического роста и заставляет туже затянуть пояса.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, ставка рефинансирования