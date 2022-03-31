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Придется потуже затянуть пояса: эксперт об ужесточении монетарной политики в Грузии
Придется потуже затянуть пояса: эксперт об ужесточении монетарной политики в Грузии
Рост кредитных ставок не способствует увеличению темпов экономического роста и заставляет туже завязать пояса, считает эксперт 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T21:18+0400
2022-03-31T21:18+0400
2022-03-31T21:50+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Решение Национального банка Грузии об увеличении ставки рефинансирования направлено на противодействие росту инфляции, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.Комитет монетарной политики Нацбанка принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%, приняв во внимание влияние событий на Украине на мировой рост цен, который снизил вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии. Уровень инфляции в феврале составил 13,7% при целевом показателе 3%.По его словам, если растет инфляция, то регулятор увеличивает процентную ставку, чтобы в обращении находилось как можно меньше денег и каждая единица денежных средств доставалась потребителям как можно дороже."Это, с одной стороны, сужает возможности роста инфляции, но, с другой стороны, также сужает возможность экономического роста. То есть, если на чаше весов стоят с одной стороны обуздание инфляции, а с другой стороны - экономический рост, регулятору приходится делать выбор", - отметил эксперт.Арчвадзе считает, что из-за того, что в Грузии экономический рост в последнее время на уровне прогнозируемого не ожидается из-за ситуации на Украине и многих других факторов, то внимание приковано именно к снижению инфляции, тем более, что по органическому закону "О Национальном банке Грузии" Нацбанк является ответственным институтом по регулированию уровня потребительских цен.Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику >>Насколько ужесточение монетарной политики повлияет на сокращение инфляции, покажет время, но других рычагов у Нацбанка в настоящее время не имеется, считает он."Население, взявшее кредит, большую часть использует не только по потребительским назначениям, но и для налаживания своей бизнес-активности. Это прямо бьет по бизнес-активности. И им придется сузить свои амбиции, свои предпринимательские желания и дождаться более благоприятных времен", - сказал Арчвадзе.Эксперт считает, что это не способствует увеличению темпов экономического роста и заставляет туже затянуть пояса.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Придется потуже затянуть пояса: эксперт об ужесточении монетарной политики в Грузии
21:18 31.03.2022 (обновлено: 21:50 31.03.2022)
Рост кредитных ставок не способствует увеличению темпов экономического роста и заставляет туже завязать пояса, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Решение Национального банка Грузии об увеличении ставки рефинансирования направлено на противодействие росту инфляции, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.
Комитет монетарной политики Нацбанка принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10,5 до 11%, приняв во внимание влияние событий на Украине на мировой рост цен, который снизил вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии. Уровень инфляции в феврале составил 13,7% при целевом показателе 3%.
"Одним из действенных рычагов для обуздания инфляции является увеличение стоимости денег – ссуды. Для этого каждый Нацбанк имеет действенный инструмент – ставку рефинансирования", - сказал Арчвадзе.
По его словам, если растет инфляция, то регулятор увеличивает процентную ставку, чтобы в обращении находилось как можно меньше денег и каждая единица денежных средств доставалась потребителям как можно дороже.
"Это, с одной стороны, сужает возможности роста инфляции, но, с другой стороны, также сужает возможность экономического роста. То есть, если на чаше весов стоят с одной стороны обуздание инфляции, а с другой стороны - экономический рост, регулятору приходится делать выбор", - отметил эксперт.
Арчвадзе считает, что из-за того, что в Грузии экономический рост в последнее время на уровне прогнозируемого не ожидается из-за ситуации на Украине и многих других факторов, то внимание приковано именно к снижению инфляции, тем более, что по органическому закону "О Национальном банке Грузии" Нацбанк является ответственным институтом по регулированию уровня потребительских цен.
Насколько ужесточение монетарной политики повлияет на сокращение инфляции, покажет время, но других рычагов у Нацбанка в настоящее время не имеется, считает он.
"Население, взявшее кредит, большую часть использует не только по потребительским назначениям, но и для налаживания своей бизнес-активности. Это прямо бьет по бизнес-активности. И им придется сузить свои амбиции, свои предпринимательские желания и дождаться более благоприятных времен", - сказал Арчвадзе.
Эксперт считает, что это не способствует увеличению темпов экономического роста и заставляет туже затянуть пояса.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.