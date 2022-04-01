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"Читаем для детей": Тбилиси присоединится к празднованию Дня детской книги
"Читаем для детей": Тбилиси присоединится к празднованию Дня детской книги
Детей и их родителей приглашают на чтение книги Энид Мэри Блайтон "Возвращение на остров сокровищ" 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T13:20+0400
2022-04-01T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Издательство "Сулакаури" присоединится к празднованию Международного дня детской книги в Тбилиси.Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).Издательство отмечает, что присоединится к празднованию этого знаменательного дня прочтением книги Энид Мэри Блайтон "Возвращение на остров сокровищ" для детей.Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022" >>>Организаторы приглашают родителей с детьми в магазины издательства по адресам ул. Цинцадзе, 2 с 14:00 до 15:00 и ул. Чавчавадзе,15 с 16:30 до 17:30.
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книги, грузия, общество, новости, тбилиси
"Читаем для детей": Тбилиси присоединится к празднованию Дня детской книги
13:20 01.04.2022 (обновлено: 13:21 01.04.2022)
Детей и их родителей приглашают на чтение книги Энид Мэри Блайтон "Возвращение на остров сокровищ"
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Издательство "Сулакаури" присоединится к празднованию Международного дня детской книги в Тбилиси.
Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day).
Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).
Издательство отмечает, что присоединится к празднованию этого знаменательного дня прочтением книги Энид Мэри Блайтон "Возвращение на остров сокровищ" для детей.
Организаторы приглашают родителей с детьми в магазины издательства по адресам ул. Цинцадзе, 2 с 14:00 до 15:00 и ул. Чавчавадзе,15 с 16:30 до 17:30.