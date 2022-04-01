https://sputnik-georgia.ru/20220401/chitaem-dlya-detey-tbilisi-prisoedinitsya-k-prazdnovaniyu-dnya-detskoy-knigi-265669126.html

"Читаем для детей": Тбилиси присоединится к празднованию Дня детской книги

"Читаем для детей": Тбилиси присоединится к празднованию Дня детской книги

Детей и их родителей приглашают на чтение книги Энид Мэри Блайтон "Возвращение на остров сокровищ" 01.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Издательство "Сулакаури" присоединится к празднованию Международного дня детской книги в Тбилиси.Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).Издательство отмечает, что присоединится к празднованию этого знаменательного дня прочтением книги Энид Мэри Блайтон "Возвращение на остров сокровищ" для детей.Стал известен лонг-лист грузинской литературной премии "Саба - 2022" >>>Организаторы приглашают родителей с детьми в магазины издательства по адресам ул. Цинцадзе, 2 с 14:00 до 15:00 и ул. Чавчавадзе,15 с 16:30 до 17:30.

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книги, грузия, общество, новости, тбилиси