https://sputnik-georgia.ru/20220401/deyatelnost-putina-na-postu-prezidenta-odobryayut-79-rossiyan--vtsiom--265674009.html
Деятельность Путина на посту президента одобряют 79% россиян – ВЦИОМ
Деятельность Путина на посту президента одобряют 79% россиян – ВЦИОМ
Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 1 апреля 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T15:04+0400
2022-04-01T15:04+0400
2022-04-01T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина на его посту одобряет большинство россиян, а точнее – 79% опрошенных, почти столько же (81%) доверяют ему.Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 1 апреля."Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1 п. п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2 п. п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п. п. за неделю) соответственно", – говорится на сайте организации.Что касается других представителей власти, то на прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили 63,1% (+0,5 п. п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8 п. п. за неделю), Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2 п. п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0 п. п. за неделю).Решение о проведении спецоперации РФ в Украине поддерживают 76% россиян >>>При этом уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 41,0% (-0,8 п. п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6 п. п. за неделю), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 5,8% (+0,4 п. п. за неделю) и "Новые люди" – 4,6% (-0,3 п. п. за неделю).Отмечается, что в опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1 600 респондентов. Метод опроса – телефонное интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
вциом, россия, новости, в мире, владимир путин
Деятельность Путина на посту президента одобряют 79% россиян – ВЦИОМ
Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 1 апреля
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина на его посту одобряет большинство россиян, а точнее – 79% опрошенных, почти столько же (81%) доверяют ему.
Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 1 апреля.
В частности, на вопрос, одобряете или не одобряете деятельность президента, 79% респондентов ответили, что одобряют, а 13,5% – ответили, что не одобряют. Доверяют президенту 81% россиян, недоверие выразили 15,4%.
"Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1 п. п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2 п. п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п. п. за неделю) соответственно", – говорится на сайте
организации.
Что касается других представителей власти, то на прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили 63,1% (+0,5 п. п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8 п. п. за неделю), Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2 п. п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0 п. п. за неделю).
При этом уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 41,0% (-0,8 п. п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6 п. п. за неделю), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 5,8% (+0,4 п. п. за неделю) и "Новые люди" – 4,6% (-0,3 п. п. за неделю).
Отмечается, что в опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1 600 респондентов. Метод опроса – телефонное интервью.