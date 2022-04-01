https://sputnik-georgia.ru/20220401/dtp-v-tbilisi-voditelyu-sbivshemu-rebenka-predyavleny-obvineniya-265683900.html

ДТП в Тбилиси: водителю, сбившему ребенка, предъявлены обвинения

ДТП в Тбилиси: водителю, сбившему ребенка, предъявлены обвинения

Машина обвиняемого превысила допустимую скорость, столкнулась с другим автомобилем, в результате вылетела на тротуар и сбила мальчика 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T20:38+0400

2022-04-01T20:38+0400

2022-04-01T20:38+0400

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дтп в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Прокуратура предъявила официальное обвинение водителю, сбившему 31 марта в Тбилиси восьмилетнего ребенка, говорится в сообщении Генпрокуратуры.По данным прокуратуры, проведенное по делу расследование установило, что водитель на автомобиле марки BMW на улице Жиули Шартава превысил допустимую скорость и во время перестройки с одной полосы на другую столкнулся с автомобилем, вследствие чего, потеряв управление, вылетел на тротуар и врезался в восьмилетнего мальчика.Ребенок получил тяжкие повреждения, в среду ему ампутировали ногу. Его состояние, по данным врачей, остается критически тяжелом.Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу >>Согласно заявлению прокуратуры, водителю предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности автомобильного движения, которое повлекло нанесение тяжкого вреда здоровью, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение на время следствия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дтп в тбилиси, генеральная прокуратура грузии