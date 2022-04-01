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ДТП в Тбилиси: водителю, сбившему ребенка, предъявлены обвинения
ДТП в Тбилиси: водителю, сбившему ребенка, предъявлены обвинения
Машина обвиняемого превысила допустимую скорость, столкнулась с другим автомобилем, в результате вылетела на тротуар и сбила мальчика 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T20:38+0400
2022-04-01T20:38+0400
грузия
новости
происшествия
дтп в тбилиси
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Прокуратура предъявила официальное обвинение водителю, сбившему 31 марта в Тбилиси восьмилетнего ребенка, говорится в сообщении Генпрокуратуры.По данным прокуратуры, проведенное по делу расследование установило, что водитель на автомобиле марки BMW на улице Жиули Шартава превысил допустимую скорость и во время перестройки с одной полосы на другую столкнулся с автомобилем, вследствие чего, потеряв управление, вылетел на тротуар и врезался в восьмилетнего мальчика.Ребенок получил тяжкие повреждения, в среду ему ампутировали ногу. Его состояние, по данным врачей, остается критически тяжелом.Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу &gt;&gt;Согласно заявлению прокуратуры, водителю предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности автомобильного движения, которое повлекло нанесение тяжкого вреда здоровью, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение на время следствия.
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грузия, новости, происшествия, дтп в тбилиси, генеральная прокуратура грузии

ДТП в Тбилиси: водителю, сбившему ребенка, предъявлены обвинения

20:38 01.04.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Машина обвиняемого превысила допустимую скорость, столкнулась с другим автомобилем, в результате вылетела на тротуар и сбила мальчика
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Прокуратура предъявила официальное обвинение водителю, сбившему 31 марта в Тбилиси восьмилетнего ребенка, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным прокуратуры, проведенное по делу расследование установило, что водитель на автомобиле марки BMW на улице Жиули Шартава превысил допустимую скорость и во время перестройки с одной полосы на другую столкнулся с автомобилем, вследствие чего, потеряв управление, вылетел на тротуар и врезался в восьмилетнего мальчика.
Ребенок получил тяжкие повреждения, в среду ему ампутировали ногу. Его состояние, по данным врачей, остается критически тяжелом.
Ребенку, которого сбил автомобиль в Тбилиси, ампутировали ногу >>
Согласно заявлению прокуратуры, водителю предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности автомобильного движения, которое повлекло нанесение тяжкого вреда здоровью, и прокуратура будет требовать помещения его в заключение на время следствия.
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