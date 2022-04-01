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"Грузинская мечта" предупредила о провокациях на промежуточных выборах

"Грузинская мечта" предупредила о провокациях на промежуточных выборах

Мдинарадзе призвал правоохранительные органы отвечать со всей строгостью закона на все правонарушения 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T18:27+0400

2022-04-01T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предупредила о возможных провокациях на промежуточных выборах в стране, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут в 2 апреля. В этот день в округе Рустави и Гардабани будут выбирать мажоритарного депутата парламента Грузии, а в Батуми - мажоритарного депутата батумского сакребуло.Он также обратился к органам правопорядка."Мы также призываем правоохранительные органы отвечать со всей строгостью закона на все правонарушения, которые будут направлены против свободного волеизъявления народа", - сказал Мдинарадзе.Избирателей же Мдинарадзе призвал к максимальной активности, а всем кандидатам "Грузинской мечты" пожелал победы. По его словам, правящая партия представила достойных кандидатов и, согласно всем исследованиями, у них огромное преимущество по сравнению с конкурентами."Эти выборы имеют серьезное значение для Батуми. Именно от этих выборов зависит формирование твердого большинства в сакребуло Батуми, что является обязательным условием для того, чтобы у "Национального движения" не было ни малейшего шанса создавать проблемы развитию Батуми", - отметил он.По словам Мдинарадзе, предвыборные исследования проводило и ЕНД и они знают, что выборы завершатся поражением их кандидата, из-за чего они попытаются создать максимальные сложности для проведения выборов в мирной среде."В Батуми они откомандировали провокаторов с самым большим стажем, чьи политические шоу, наверно, мы увидим завтра с телеэкранов", - сказал Мдинарадзе.Выборы в Грузии 2022: ЦИК готов к проведению промежуточных выборов>>В Батуми за кресло мажоритарного депутата сакребуло борются всего два кандидата: Мате Путкарадзе от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".Победителем будет считаться кандидат, набравший больше голосов, чем его соперник.Для проведения выборов в Рустави и Гардабани будет открыто 127 участков, в том числе три в тюрьмах, а для проведения выборов в мажоритарном округе Батуми – 14 участков.Наблюдать за ходом выборов будут представители 42 местных и четырех международных организаций. Регистрацию также прошли 14 СМИ.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью 2021 года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, выборы