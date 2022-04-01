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Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции
Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции
В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг) 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T20:56+0400
2022-04-01T20:56+0400
2022-04-01T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в турецкой Анталье.В финале весовой категории до 60 килограммов Чхвимиани проиграл дзюдоисту из Тайбея Юнг Вей Янгу, получившему за проведенный прием оценку "вазаари".В этой же весовой категории другой дзюдоист из Грузии Джаба Папинашвили уступил в схватке за третье спортсмену из Узбекистана Дилшодбеку Баратову.Сегодня также выступала грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани, которая уступила в 1/8 финала бразильянке Джессике Лиме в дополнительное время и выбыла из борьбы за медаль. В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг). Отметим, что прошлогодний турнир в Турции проходил без сборной Грузии.
https://sputnik-georgia.ru/20220331/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-turnir-antalya-grand-slam-265659699.html
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грузия, новости, спорт, джаба папинашвили, лухум чхвимиани, гран-при по дзюдо
Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции
20:56 01.04.2022 (обновлено: 21:11 01.04.2022)
В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг)
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в турецкой Анталье.
В финале весовой категории до 60 килограммов Чхвимиани проиграл дзюдоисту из Тайбея Юнг Вей Янгу, получившему за проведенный прием оценку "вазаари".
В этой же весовой категории другой дзюдоист из Грузии Джаба Папинашвили уступил в схватке за третье спортсмену из Узбекистана Дилшодбеку Баратову.
Сегодня также выступала грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани, которая уступила в 1/8 финала бразильянке Джессике Лиме в дополнительное время и выбыла из борьбы за медаль.
В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг).
Отметим, что прошлогодний турнир в Турции проходил без сборной Грузии.