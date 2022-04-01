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Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции
Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции
В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг) 01.04.2022, Sputnik Грузия
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джаба папинашвили
лухум чхвимиани
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в турецкой Анталье.В финале весовой категории до 60 килограммов Чхвимиани проиграл дзюдоисту из Тайбея Юнг Вей Янгу, получившему за проведенный прием оценку "вазаари".В этой же весовой категории другой дзюдоист из Грузии Джаба Папинашвили уступил в схватке за третье спортсмену из Узбекистана Дилшодбеку Баратову.Сегодня также выступала грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани, которая уступила в 1/8 финала бразильянке Джессике Лиме в дополнительное время и выбыла из борьбы за медаль. В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг). Отметим, что прошлогодний турнир в Турции проходил без сборной Грузии.
https://sputnik-georgia.ru/20220331/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-na-turnir-antalya-grand-slam-265659699.html
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грузия, новости, спорт, джаба папинашвили, лухум чхвимиани, гран-при по дзюдо

Грузинский дзюдоист выиграл серебро на турнире в Турции

20:56 01.04.2022 (обновлено: 21:11 01.04.2022)
© Sputnik / STRINGERДзюдоист Лухум Чхвимиани проводит поединок в рамках чемпионата Европы
Дзюдоист Лухум Чхвимиани проводит поединок в рамках чемпионата Европы - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2022
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В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг)
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в турецкой Анталье.
В финале весовой категории до 60 килограммов Чхвимиани проиграл дзюдоисту из Тайбея Юнг Вей Янгу, получившему за проведенный прием оценку "вазаари".
В этой же весовой категории другой дзюдоист из Грузии Джаба Папинашвили уступил в схватке за третье спортсмену из Узбекистана Дилшодбеку Баратову.
Сегодня также выступала грузинская дзюдоистка Этери Липартелиани, которая уступила в 1/8 финала бразильянке Джессике Лиме в дополнительное время и выбыла из борьбы за медаль.
Лухум Чхвимиани. Дзюдо. Мужчины - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2022
Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнир Antalya Grand Slam
Вчера, 22:31
В субботу в Анталье за медали будут бороться два представителя Грузии - Георгий Терашвили (73 кг) и Георгий Шеразадишвили (81 кг).
Отметим, что прошлогодний турнир в Турции проходил без сборной Грузии.
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