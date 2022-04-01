https://sputnik-georgia.ru/20220401/kulinarnoe-shou-master-shef-vozvraschaetsya-s-novym-sezonom-265669774.html

Кулинарное шоу "Мастер-шеф" возвращается с новым сезоном

Кулинарное шоу "Мастер-шеф" возвращается с новым сезоном

Кулинарные программы – одни из самых любимых передач грузинских телезрителей 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T13:40+0400

2022-04-01T13:40+0400

2022-04-01T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Единственное лицензированное международное кулинарное мегашоу "Мастер-шеф" вернется на экраны с новым седьмым сезоном 17 апреля.Ранее продюсеры проекта уже публиковали в соцсетях прямые эфиры с отборов и процесса приготовления блюд, однако другие детали не уточнялись.Теперь же стало известно, что новый сезон можно будет увидеть на телеэкранах 17 апреля в 22:00.Победителем шестого сезона проекта стала Русо Даушвили. Интересно, что по профессии девушка графический дизайнер и работает в этом деле по сей день. Однако это не помешало ей стать лучшей среди лучших и занимать лидерские позиции во многих турах проекта.Кулинарное путешествие: издана книга о блюдах аджарской кухни >>>Как и в прошлых сезонах, оценивать работу участников будет жюри в составе трех шеф-поваров: президент Кулинарной федерации Грузии Леван Кобиашвили, основатель ресторана "Бабушка шефа", победитель многих международных конкурсов, шеф-повар Константин Теделури и лектор Кулинарной академии, шеф-повар Лука Начкебия.

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реалити-шоу "мастер-шеф", грузия, новости, культура, грузинский шоу-бизнес