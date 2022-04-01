https://sputnik-georgia.ru/20220401/minzdrav-gruzii-zakupit-sistemy-nepreryvnogo-monitoringa-glyukozy-dlya-detey-s-diabetom-265664604.html

Минздрав Грузии закупит системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом

Минздрав Грузии закупит системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом

Непрерывный мониторинг глюкозы – это технология для эффективного контроля диабета 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T12:01+0400

2022-04-01T12:01+0400

2022-04-01T12:01+0400

минздрав грузии

грузия

новости

общество

диабет

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261970289_0:0:3555:2001_1920x0_80_0_0_5b5ccf0a2753927f2b47f0f437cc013a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Минздрав Грузии закупит системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом первого типа и раздаст их им бесплатно, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) – это технология для эффективного контроля диабета, которая позволяет отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Подобные устройства очень важны для таких детей, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии в таких системах нуждаются более 1,3 тысячи детей.По ее словам, когда Минздрав Грузии начинал этот проект, то его целью было то, чтобы все дети в стране, страдающие первым типом сахарного диабета, имели системы непрерывного мониторинга глюкозы. Это позволит им расти и развиваться так, чтобы не оторваться от активностей и нормально функционировать.Как отметила Габуния, после того, как формальные процедуры будут завершены, родители будут оповещены о сроках доставки и внедрения новых устройств. Родители детей с первым типом диабета будут информированы о правильном использовании устройства.Помимо этого, новшество есть и в программе управления диабетом. Изменение касается выдачи препаратов. Если раньше получить лекарства невозможно было без комиссии, то сейчас они будут доступны после рецепта лечащего врача.В рамках изменений, Минздрав Грузии увеличил и количество уколов для детей с диабетом. Если раньше в год они получили 300 единиц уколов, то сейчас данная цифра возросла до 400. Отныне дети смогут пользоваться не 6 или 8 миллиметровыми шприцами, что доставало им немало дискомфорта, а 4 миллиметровыми.Грузия одна из первых в мире получила препарат против COVID-19 >>>Сахарный диабет 1 типа – хроническое заболевание, которое оказывает влияние на способность организма человека перерабатывать глюкозу, получаемую из пищи, для выработки энергии. В большинстве случаев сахарный диабет 1 типа выявляется в раннем возрасте.Заболевание развивается, когда иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин – гормон, который помогает преобразовывать глюкозу в энергию, необходимую клеткам организма. Поэтому людям с сахарным диабетом 1 типа жизненно необходимы ежедневные инъекции инсулина.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минздрав грузии, грузия, новости, общество, диабет, дети