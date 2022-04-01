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Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях
Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях
Российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T19:20+0400
2022-04-01T19:20+0400
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новости
владимир путин
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российские компании смогут оплачивать покупку, аренду и лизинг самолетов российской валютой, говорится в указе президента России Владимира Путина.Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Согласно документу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках страны.Сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Правительству также предоставлено полномочие определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.Путин подписал указ о правилах торговли российским газом за рубли с 1 апреля &gt;&gt;Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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в мире, россия, новости, владимир путин, антироссийские санкции

Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях

19:20 01.04.2022
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево
Пассажирские самолеты авиакомпании Аэрофлот в Шереметьево - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2022
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российские компании смогут оплачивать покупку, аренду и лизинг самолетов российской валютой, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Согласно документу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках страны.
Сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Правительству также предоставлено полномочие определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.
Путин подписал указ о правилах торговли российским газом за рубли с 1 апреля >>
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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