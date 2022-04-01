https://sputnik-georgia.ru/20220401/putin-podpisal-ukaz-o-raschete-za-lizing-samoletov-v-rublyakh-265679685.html

Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях

Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях

Российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T19:20+0400

2022-04-01T19:20+0400

2022-04-01T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российские компании смогут оплачивать покупку, аренду и лизинг самолетов российской валютой, говорится в указе президента России Владимира Путина.Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Согласно документу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках страны.Сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Правительству также предоставлено полномочие определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.Путин подписал указ о правилах торговли российским газом за рубли с 1 апреля >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, владимир путин, антироссийские санкции