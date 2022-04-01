https://sputnik-georgia.ru/20220401/putin-podpisal-ukaz-o-raschete-za-lizing-samoletov-v-rublyakh-265679685.html
Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях
Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях
Российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T19:20+0400
2022-04-01T19:20+0400
2022-04-01T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российские компании смогут оплачивать покупку, аренду и лизинг самолетов российской валютой, говорится в указе президента России Владимира Путина.Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Согласно документу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках страны.Сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Правительству также предоставлено полномочие определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.Путин подписал указ о правилах торговли российским газом за рубли с 1 апреля >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, владимир путин, антироссийские санкции
Путин подписал указ о расчете за лизинг самолетов в рублях
Российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российские компании смогут оплачивать покупку, аренду и лизинг самолетов российской валютой, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Согласно документу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках страны.
Сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Правительству также предоставлено полномочие определить иной порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.