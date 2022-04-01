https://sputnik-georgia.ru/20220401/skolko-chelovek-oshtrafovano-v-gruzii-za-khranenie-marikhuany-s-nachala-goda-265659439.html

Сколько человек оштрафовано в Грузии за хранение марихуаны с начала года

Сколько человек оштрафовано в Грузии за хранение марихуаны с начала года

Наибольшее число фактов хранения и приобретения марихуаны было зафиксировано в Тбилиси 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T07:01+0400

2022-04-01T07:01+0400

2022-04-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. За приобретение, хранение и пересылку марихуаны в малых дозах в Грузии оштрафовали 1,6 тысячи человек в период с 1 января 2021 года по 17 марта 2022 года, сообщает МВД Грузии.В Грузии легализовано курение марихуаны в строго определенных законом местах, а ее хранение и приобретение, в том числе для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением. По данным МВД Грузии, в отчетный период сотрудники полиции выявили 1,6 тысячи подобных фактов.Всего к административной ответственности были привлечены около 1,6 тысячи человек, из которых четыре женщины, говорится в сообщении.Наибольшее число фактов хранения и приобретения марихуаны было зафиксировано в Тбилиси (992), Аджарии (280) и Самегрело - Земо Сванети (125).Основная часть оштрафованных были в возрасте от 18 до 25 лет в регионах и от 26 до 40 лет – в Тбилиси. Среди привлеченных к административной ответственности за это нарушение – 12 несовершеннолетних.Кроме того, полиция за курение марихуаны и нахождение под ее воздействием за отчетный период оштрафовала 86 человек, из которых 39 – в Тбилиси.На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.Употребление "травки" запрещено в местах общественного скопления, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари.Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари.За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф до 1,5 тысячи лари.

https://sputnik-georgia.ru/20220331/geroin-ekstazi-marikhuana--v-gruzii-zaderzhali-vosem-narkoprestupnikov-265646288.html

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