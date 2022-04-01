https://sputnik-georgia.ru/20220401/sotni-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-na-zapade-gruzii-265670187.html

Сотни вынужденных переселенцев получат квартиры на западе Грузии

Сотни вынужденных переселенцев получат квартиры на западе Грузии

В ближайшее время начнется строительство новых домов для обеспечения жильем еще 720 семей 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T14:17+0400

2022-04-01T14:17+0400

2022-04-01T14:17+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Квартиры в новостройках на улице Шервашидзе в городе Кутаиси (регион Имерети) получат 800 семей вынужденных переселенцев, говорится в сообщении на сайте Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.С ходом строительных работ на месте ознакомились директор Агентства Джаба Сирбиладзе, губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе и мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили.Как отмечают в Агентстве, в ближайшее время начнется строительство новых домов для обеспечения жильем еще 720 семей вынужденных переселенцев в окрестностях того же района.В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев.Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.В Западной Грузии 34 семьи вынужденных переселенцев получили квартиры >>>На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество