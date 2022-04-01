https://sputnik-georgia.ru/20220401/vosstanovlenie-ekonomiki-gruzii-prodolzhaetsya--poslednie-dannye-265660866.html

Восстановление экономики Грузии продолжается – последние данные

Восстановление экономики Грузии продолжается – последние данные

В феврале 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост во всех видах деятельности 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Реальный рост ВВП в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль – 16,3%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Согласно данным "Сакстата", в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался в следующих секторах: обрабатывающая промышленность, производство, транспорт и складирование, электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционированного воздуха, гостиницы и рестораны, недвижимость, искусство, развлечения и отдых, горнодобывающая промышленность.По словам эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, несмотря на двухзначный экономический рост в январе-феврале, Грузии придется проститься с такими темпами на определенное время. События на Украине, начавшиеся в конце февраля, найдут отражение уже в мартовских показателях.В Грузии уточнили показатель экономического роста в 2021 году >>"По прогнозам этого года, экономический рост будет на 2-2,5 процентных пункта ниже прогнозируемого. Но это предварительная оценка, все зависит от того, как долго продлятся события на Украине и насколько будут вовлечены интересы других стран, с которыми Грузия поддерживает тесные экономические связи", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"