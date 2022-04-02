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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 352
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 352
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 486 инфицированных 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T11:02+0400
2022-04-02T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 352, скончались три человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 649 005 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 1 070 человек, а с начала пандемии – 1 627 366. Скончались 16 751.За сутки сделано 17 343 теста на коронавирус, в том числе 16 260 на антиген и 1 083 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,03%, за последние 14 дней – 3,04%, за последние семь дней – 2,44%.К этому времени сделано 2 861 752 прививки, в том числе за последние сутки – 240.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 524 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 352
11:02 02.04.2022 (обновлено: 11:15 02.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 486 инфицированных
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 352, скончались три человека, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 649 005 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 1 070 человек, а с начала пандемии – 1 627 366. Скончались 16 751.
За сутки сделано 17 343 теста на коронавирус, в том числе 16 260 на антиген и 1 083 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,03%, за последние 14 дней – 3,04%, за последние семь дней – 2,44%.
К этому времени сделано 2 861 752 прививки, в том числе за последние сутки – 240.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 524 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.