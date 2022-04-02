https://sputnik-georgia.ru/20220402/pravitelstvo-gruzii-poka-ne-budet-peresmatrivat-parametry-gosbyudzheta-265688913.html
Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета
Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета
Государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года, заявил министр 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T09:01+0400
2022-04-02T09:01+0400
2022-04-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. На данном этапе вопрос пересмотра параметров государственного бюджета не стоит, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили.Из-за событий на Украине международные и местные аналитические организации прогнозируют ухудшение макроэкономических параметров Грузии.При этом он отметил, что ситуация, в которой находится Грузия сейчас, существенно отличается от той, что была в конце прошлого года, когда планировался бюджет на 2022 год.Министр финансов также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.Бюджет 2022 годаАссигнования государственного бюджета 2022 года определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы >>Прогноз роста экономики на 2022 год в бюджете составляет 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.Номинальный ВВП планируется в этом году на уровне 64,8 миллиарда лари.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, мвф, министерство финансов грузии, бюджет грузии
Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета
Государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. На данном этапе вопрос пересмотра параметров государственного бюджета не стоит, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили.
Из-за событий на Украине международные и местные аналитические организации прогнозируют ухудшение макроэкономических параметров Грузии.
"Когда мы говорим о бюджете, документе на год, важно иметь долгосрочное видение, какой будет геополитическая ситуация не через два-три месяца, а, к примеру, через полгода. Возможно изменения понадобятся, но на данном этапе в этом нет необходимости, исходя из высокой неопределенности", – сказал Хуцишвили.
При этом он отметил, что ситуация, в которой находится Грузия сейчас, существенно отличается от той, что была в конце прошлого года, когда планировался бюджет на 2022 год.
Министр финансов также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.
Бюджет 2022 года
Ассигнования государственного бюджета 2022 года определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.
Прогноз роста экономики на 2022 год в бюджете составляет 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.
Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.
Номинальный ВВП планируется в этом году на уровне 64,8 миллиарда лари.