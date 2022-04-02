Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220402/pravitelstvo-gruzii-poka-ne-budet-peresmatrivat-parametry-gosbyudzheta-265688913.html
Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета
Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета
Государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года, заявил министр 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T09:01+0400
2022-04-02T09:01+0400
грузия
новости
экономика
мвф
министерство финансов грузии
бюджет грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_38392e015f5ba7f9f1f78b5b5788c628.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. На данном этапе вопрос пересмотра параметров государственного бюджета не стоит, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили.Из-за событий на Украине международные и местные аналитические организации прогнозируют ухудшение макроэкономических параметров Грузии.При этом он отметил, что ситуация, в которой находится Грузия сейчас, существенно отличается от той, что была в конце прошлого года, когда планировался бюджет на 2022 год.Министр финансов также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.Бюджет 2022 годаАссигнования государственного бюджета 2022 года определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы &gt;&gt;Прогноз роста экономики на 2022 год в бюджете составляет 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.Номинальный ВВП планируется в этом году на уровне 64,8 миллиарда лари.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_255:0:1500:934_1920x0_80_0_0_88c6bcc5d51961078fda7ff22d75a0aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, мвф, министерство финансов грузии, бюджет грузии

Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета

09:01 02.04.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. На данном этапе вопрос пересмотра параметров государственного бюджета не стоит, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили.
Из-за событий на Украине международные и местные аналитические организации прогнозируют ухудшение макроэкономических параметров Грузии.

"Когда мы говорим о бюджете, документе на год, важно иметь долгосрочное видение, какой будет геополитическая ситуация не через два-три месяца, а, к примеру, через полгода. Возможно изменения понадобятся, но на данном этапе в этом нет необходимости, исходя из высокой неопределенности", – сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что ситуация, в которой находится Грузия сейчас, существенно отличается от той, что была в конце прошлого года, когда планировался бюджет на 2022 год.
© SputnikПрогноз основных макроэкономических показателей на 2022 год
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2022 год - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2022
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2022 год
© Sputnik
Министр финансов также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.

Бюджет 2022 года

Ассигнования государственного бюджета 2022 года определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.
МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы >>
Прогноз роста экономики на 2022 год в бюджете составляет 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.
Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.
Номинальный ВВП планируется в этом году на уровне 64,8 миллиарда лари.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0