https://sputnik-georgia.ru/20220402/pravitelstvo-gruzii-poka-ne-budet-peresmatrivat-parametry-gosbyudzheta-265688913.html

Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета

Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета

Государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года, заявил министр 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T09:01+0400

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2022-04-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. На данном этапе вопрос пересмотра параметров государственного бюджета не стоит, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцищвили.Из-за событий на Украине международные и местные аналитические организации прогнозируют ухудшение макроэкономических параметров Грузии.При этом он отметил, что ситуация, в которой находится Грузия сейчас, существенно отличается от той, что была в конце прошлого года, когда планировался бюджет на 2022 год.Министр финансов также не исключил, что государственный бюджет может быть пересмотрен только во второй половине текущего года.Бюджет 2022 годаАссигнования государственного бюджета 2022 года определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы >>Прогноз роста экономики на 2022 год в бюджете составляет 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.Номинальный ВВП планируется в этом году на уровне 64,8 миллиарда лари.

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грузия, новости, экономика, мвф, министерство финансов грузии, бюджет грузии