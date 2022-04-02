https://sputnik-georgia.ru/20220402/v-gruzii-nachalis-promezhutochnye-vybory-265688570.html

В Грузии начались промежуточные выборы

В Грузии начались промежуточные выборы

В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T08:01+0400

2022-04-02T08:01+0400

2022-04-02T08:26+0400

грузия

новости

политика

промежуточные парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124831_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0b2036afaa68922f4222aaff2acd0dab.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Ровно в 08:00 121 участок в Рустави и Гардабани и 14 участков в Батуми открыли свои двери для избирателей, которые должны выбрать мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).Голосование проходит в обычном режиме. Избиратели сначала проходят процедуру проверки маркирования, а после заходят на избирательный участках.На участке они проходят процедуру маркирования и получают бюллетень с перечнем кандидатов.В бюллетене для парламентских выборов, который получат избиратели в Рустави и Гардабани, три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В Грузии снова выборы: все что надо знать >>В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдать за выборами будут 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещать процесс планируют 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, промежуточные парламентские выборы