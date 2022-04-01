https://sputnik-georgia.ru/20220401/v-gruzii-snova-vybory-vse-chto-nado-znat-265687864.html
В Грузии снова выборы: все что надо знать
В Грузии снова выборы: все что надо знать
Процесс голосования в трех городах Грузии начнется в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T23:51+0400
2022-04-01T23:51+0400
2022-04-01T23:51+0400
грузия
политика
новости
цик грузии
грузинская мечта
гардабани
батуми
рустави
промежуточные парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В субботу в трех городах Грузии пройдут промежуточные выборы, их жители будут выбирать депутата парламента Грузии и депутата местного совещательного органа (сакребуло).Выборы в парламентМажоритарного депутата парламента Грузии будут выбирать в Рустави и Гардабани. Они понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.На это место претендует три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов."Грузинская мечта" предупредила о провокациях на промежуточных выборах >>Всего для проведения парламентских выборах будет открыт 121 участок, из которых три участка в тюрьмах и один для больных коронавирусом.По прогнозам экспертов, победа достанется кандидату от правящей силы, так как его главный соперник – лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, пользовавшийся поддержкой большинства оппозиционных партий, в последний момент решил не участвовать в выборах.Решающие "местечковые выборы"Депутата местного сакребуло, будут выбирать на 14 участках в черноморском городе Батуми. Там выборы понадобились после смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.В списках в Батуми всего два кандидата - сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".Несмотря на местечковость выборов в Батуми, именно там ожидается напряженная ситуация.Выборы в Грузии 2022: ЦИК готов к проведению промежуточных выборов >>"Нацдвижение" уже пыталось через суд лишить Джинчарадзе права баллотироваться на пост депутата, однако получило отказ, а накануне выборов в "Грузинской мечте" заявили о возможных провокациях со стороны "Нацдвижения".Выборы мажоритарного депутата в Батуми – решающие и должны определить у кого из двух главных партий Грузии будет большинство в Батумском сакребуло.Выборы в цифрахПроцесс голосования начнется в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00.В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдать за выборами будут 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещать процесс планируют 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, цик грузии, грузинская мечта, гардабани, батуми, рустави, промежуточные парламентские выборы
В Грузии снова выборы: все что надо знать
Процесс голосования в трех городах Грузии начнется в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В субботу в трех городах Грузии пройдут промежуточные выборы, их жители будут выбирать депутата парламента Грузии и депутата местного совещательного органа (сакребуло).
Выборы в парламент
Мажоритарного депутата парламента Грузии будут выбирать в Рустави и Гардабани. Они понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.
На это место претендует три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".
Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов.
Всего для проведения парламентских выборах будет открыт 121 участок, из которых три участка в тюрьмах и один для больных коронавирусом.
По прогнозам экспертов, победа достанется кандидату от правящей силы, так как его главный соперник – лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, пользовавшийся поддержкой большинства оппозиционных партий, в последний момент решил не участвовать в выборах.
Решающие "местечковые выборы"
Депутата местного сакребуло, будут выбирать на 14 участках в черноморском городе Батуми. Там выборы понадобились после смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.
В списках в Батуми всего два кандидата - сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".
Несмотря на местечковость выборов в Батуми, именно там ожидается напряженная ситуация.
"Нацдвижение" уже пыталось через суд лишить Джинчарадзе права баллотироваться на пост депутата, однако получило отказ, а накануне выборов в "Грузинской мечте" заявили о возможных провокациях со стороны "Нацдвижения".
Выборы мажоритарного депутата в Батуми – решающие и должны определить у кого из двух главных партий Грузии будет большинство в Батумском сакребуло.
Выборы в цифрах
Процесс голосования начнется в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00.
В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Наблюдать за выборами будут 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.
Освещать процесс планируют 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.