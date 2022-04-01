https://sputnik-georgia.ru/20220401/v-gruzii-snova-vybory-vse-chto-nado-znat-265687864.html

В Грузии снова выборы: все что надо знать

В Грузии снова выборы: все что надо знать

Процесс голосования в трех городах Грузии начнется в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T23:51+0400

2022-04-01T23:51+0400

2022-04-01T23:51+0400

грузия

политика

новости

цик грузии

грузинская мечта

гардабани

батуми

рустави

промежуточные парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125094_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_584bb39b3810ef405056971d19d76af7.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В субботу в трех городах Грузии пройдут промежуточные выборы, их жители будут выбирать депутата парламента Грузии и депутата местного совещательного органа (сакребуло).Выборы в парламентМажоритарного депутата парламента Грузии будут выбирать в Рустави и Гардабани. Они понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.На это место претендует три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов."Грузинская мечта" предупредила о провокациях на промежуточных выборах >>Всего для проведения парламентских выборах будет открыт 121 участок, из которых три участка в тюрьмах и один для больных коронавирусом.По прогнозам экспертов, победа достанется кандидату от правящей силы, так как его главный соперник – лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, пользовавшийся поддержкой большинства оппозиционных партий, в последний момент решил не участвовать в выборах.Решающие "местечковые выборы"Депутата местного сакребуло, будут выбирать на 14 участках в черноморском городе Батуми. Там выборы понадобились после смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.В списках в Батуми всего два кандидата - сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".Несмотря на местечковость выборов в Батуми, именно там ожидается напряженная ситуация.Выборы в Грузии 2022: ЦИК готов к проведению промежуточных выборов >>"Нацдвижение" уже пыталось через суд лишить Джинчарадзе права баллотироваться на пост депутата, однако получило отказ, а накануне выборов в "Грузинской мечте" заявили о возможных провокациях со стороны "Нацдвижения".Выборы мажоритарного депутата в Батуми – решающие и должны определить у кого из двух главных партий Грузии будет большинство в Батумском сакребуло.Выборы в цифрахПроцесс голосования начнется в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00.В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдать за выборами будут 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещать процесс планируют 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

гардабани

батуми

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, цик грузии, грузинская мечта, гардабани, батуми, рустави, промежуточные парламентские выборы