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Афганцам запретили выращивать мак
Афганцам запретили выращивать мак
Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретило афганцам выращивать мак, нарушители столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата".Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении. Помимо этого запрещается потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя, а также всех видов наркотических средств. "Исполнение этого указа является обязательным. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", - следует из заявления.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".
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в мире, новости, афганистан, политика
Афганцам запретили выращивать мак
15:01 03.04.2022 (обновлено: 15:36 03.04.2022)
Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретило афганцам выращивать мак, нарушители столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата".
"Указом верховного лидера Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название страны - ред.) информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране", - говорится в заявлении, которое распространил представитель движения Билал Карими.
Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении. Помимо этого запрещается потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя, а также всех видов наркотических средств. "Исполнение этого указа является обязательным. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", - следует из заявления.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".