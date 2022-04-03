https://sputnik-georgia.ru/20220403/afgantsam-zapretili-vyraschivat-mak-265707943.html

Афганцам запретили выращивать мак

Афганцам запретили выращивать мак

Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении 03.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретило афганцам выращивать мак, нарушители столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата".Урожай нарушителей будет уничтожен, сами они столкнутся с мерами "в соответствии с законами шариата", говорится в заявлении. Помимо этого запрещается потребление, транспортировка, торговля, экспорт и импорт алкоголя, а также всех видов наркотических средств. "Исполнение этого указа является обязательным. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", - следует из заявления.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

https://sputnik-georgia.ru/20211021/261351059.html

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